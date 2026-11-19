JawaPos.com– Suporter PSIS Semarang yang tergabung dalam Panser Biru menggelar sarasehan bersama manajemen, jajaran pelatih, dan perwakilan pemain Laskar Mahesa Jenar, Rabu (18/11/2026) malam.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi suporter untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, serta masukan terkait kondisi tim yang belakangan mengalami penurunan performa.

Kegiatan yang digagas oleh DPP Panser Biru itu berlangsung di Borjuis, Semarang, dimulai dari pukul 19.32 WIB hingga 21.00 WIB.

Sejumlah perwakilan koordinator wilayah (korwil) dan komunitas Panser Biru dari Kota Semarang dan sekitarnya turut hadir dalam acara ini.

Dari pihak manajemen PSIS, tampak hadir COO Faris Julinar Maurisal dan CEO Datu Nova. Sementara jajaran pelatih diwakili Widodo C Putro selaku pelatih kepala serta Hamka Hamzah sebagai asisten pelatih. Adapun perwakilan pemain yang hadir adalah Hari Nur Yulianto dan Komang Tri dkk.

Sejumlah persoalan menjadi pembahasan dalam sarasehan tersebut. Salah satu yang mendapat perhatian suporter adalah persoalan tunggakan gaji pemain, sebagaimana tercantum dalam laporan terbaru Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

Menanggapi hal itu, manajemen menjelaskan bahwa pihak pemilik sebelumnya belum menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan gaji tersebut.

Manajemen mengaku terus mendorong agar persoalan itu segera dituntaskan karena berdampak terhadap kepentingan tim, termasuk keterbatasan dalam mendatangkan pemain di bursa transfer mendatang.

Persoalan teknis di lapangan juga tidak luput dari pembahasan. Suporter mempertanyakan taktik serta statistik kepelatihan Widodo C Putro selama menangani PSIS musim ini.

Jajaran pelatih menyampaikan bahwa sejumlah aspek permainan masih terus diperbaiki. Di antaranya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemain, akurasi, penyelesaian akhir atau finishing, serta kemampuan menciptakan peluang yang lebih berkualitas.

Evaluasi juga mengarah pada keputusan pelatih yang kerap mengganti pemain inti ketika pertandingan berlangsung.

Menurut penjelasan jajaran pelatih, pergantian dan rotasi pemain mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari performa saat pertandingan maupun latihan, sikap pemain, hingga respons dalam mengambil keputusan di lapangan.

Rotasi juga dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus menciptakan persaingan sehat di antara para pemain.

Kekalahan PSIS dengan skor 1-3 dari Persiraja Banda Aceh di Stadion Jatidiri turut menjadi bahan pertanyaan.

Pelatih menjelaskan bahwa efektivitas permainan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah tembakan. Hasil pertandingan juga dipengaruhi taktik, performa, pengambilan keputusan pemain, serta penyelesaian akhir yang dinilai masih belum maksimal.

Sementara itu, perwakilan pemain memberikan gambaran mengenai kondisi internal tim. Mereka menyebut hubungan antarpemain, baik senior maupun junior, berjalan dengan baik tanpa adanya kesenjangan. Selain itu, pembayaran gaji dan bonus pemain disebut berjalan lancar dan aman.

Pemain juga menanggapi pertanyaan mengenai kepercayaan diri ketika tampil di kandang sendiri. Mereka mengaku tetap berusaha bermain dengan semangat dan percaya diri. Namun, tim lawan yang cenderung menerapkan strategi bertahan ketika bermain di Jatidiri membuat PSIS kerap kesulitan membongkar pertahanan.

Di luar persoalan teknis, suporter turut menanyakan perkembangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Manajemen menyampaikan bahwa agenda tersebut belum terlaksana dan direncanakan berlangsung pada Mei atau Juni 2027.

Mengenai target promosi ke Liga 1, manajemen memastikan ambisi tersebut masih menjadi tujuan tim musim ini. Pihak manajemen mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pelatih. Widodo C Putro disebut masih optimistis PSIS mampu mengamankan tiket promosi, dengan manajemen siap memberikan dukungan dan bersinergi demi mencapai target tersebut.

Pertanyaan mengenai persiapan bursa transfer di Bulan Januari 2027 juga muncul dalam diskusi.

Namun, manajemen dan pelatih memilih belum memberikan jawaban secara terbuka. Kehadiran perwakilan pemain dalam sarasehan menjadi salah satu pertimbangan agar pembahasan tersebut tidak mengganggu semangat maupun kepercayaan diri pemain yang masih memperkuat tim.

Panser Biru juga menyinggung rencana pembangunan training center. Manajemen mengungkapkan bahwa rancangan fasilitas latihan tersebut sudah tersedia dan direncanakan berada di kawasan Gunungpati, Kota Semarang.

Meski demikian, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap karena saat ini fokus utama klub adalah mengejar promosi ke Liga 1.

Hal lain yang dibahas adalah persoalan pemasangan banner suporter yang memuat isu-isu kemanusiaan.

Faris menjelaskan bahwa selama tidak bertentangan dengan regulasi dan tidak merugikan tim, pemasangan banner seharusnya tidak menjadi masalah. Suporter juga dapat mengonfirmasi ketentuan tersebut kepada panitia pelaksana (panpel) dalam rapat koordinasi sebelum pertandingan.

Melalui sarasehan ini, manajemen berharap suporter, khususnya Panser Biru, tetap memberikan dukungan penuh kepada PSIS. Dukungan dari tribun dinilai penting agar tim tetap memiliki semangat untuk berjuang mencapai target promosi.