JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mengawali kiprahnya bersama pelatih anyar Sergio Farias di ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027 dengan hasil positif. Pesut Etam berhasil mengalahkan wakil Filipina, Manila Digger, dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan kedua Grup A di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11/2026) malam.

Kemenangan tersebut ditentukan oleh gol pemain pengganti, Asgal Habib, pada menit ke-79. Gol itu memastikan Borneo FC mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus menjadi hadiah manis bagi Sergio Farias dalam pertandingan debutnya di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Seusai pertandingan, pelatih asal Brasil itu mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurut Farias, Borneo FC mampu menunjukkan permainan yang baik, khususnya dalam mengontrol jalannya pertandingan pada awal babak pertama.

Sergio Farias Puji Permainan Borneo FC Ia menilai para pemainnya bisa menjalankan instruksi dengan baik selama 30 hingga 35 menit pertama. Namun, Manila Digger kemudian mulai mengubah pendekatan permainan sehingga pertandingan berjalan lebih seimbang.

"Pada 30 hingga 35 menit awal, para pemain bermain dengan sangat baik dan mampu mengontrol jalannya pertandingan. Setelah menit ke-35, tim lawan mulai mencari sistem yang berbeda dan melakukan adaptasi permainan, sehingga laga sempat berjalan berimbang di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang," ujar Sergio Farias dilansir iLeague.

Memasuki babak kedua, situasi pertandingan mulai menguntungkan tuan rumah. Manila Digger harus bermain dengan 10 pemain setelah Edward Ndecky menerima kartu merah langsung sekitar menit ke-61 akibat pelanggaran terhadap Aditya Warman.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Borneo FC untuk meningkatkan tekanan. Pesut Etam menerapkan strategi high pressing dan lebih banyak menguasai permainan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan hingga akhirnya Asgal Habib memecah kebuntuan pada menit ke-79.

Farias menilai kartu merah tersebut membuat timnya memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan serangan, terutama melalui sisi lapangan. Meski tidak semua peluang berhasil dikonversi menjadi gol, ia merasa Borneo FC sudah mampu mengendalikan pertandingan.

"Pada babak kedua, Borneo bermain lebih menekan. Kami menerapkan high pressing dan menciptakan banyak peluang. Setelah pihak Manila mendapatkan kartu merah, terbuka lebih banyak ruang di sisi lapangan. Borneo menciptakan sangat banyak peluang, memang tidak semuanya berbuah gol, tetapi kami memegang kendali penuh," tambahnya.

Penyelesaian Akhir Jadi Evaluasi Sergio Farias Meski puas dengan hasil pertandingan, Farias tetap memiliki catatan untuk timnya. Penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki setelah Borneo FC gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas.

Ia memastikan evaluasi akan dilakukan dalam sesi latihan agar para pemain bisa tampil lebih efektif pada pertandingan berikutnya.

"Jika pemain sempat membuang peluang, kami akan terus melatihnya di sesi latihan, dan saya percaya di pertandingan selanjutnya kami akan kembali menang. Namun hari ini, hal yang paling utama adalah hasil akhir," tegasnya.