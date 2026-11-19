JawaPos.com - Pemain Garudayaksa FC, Al Hamra Hehanussa, memiliki cerita menarik di luar aktivitasnya sebagai pesepak bola profesional.

Tidak hanya soal karier di lapangan, pemain yang akrab disapa Amra itu juga berbagi cerita mengenai hubungan dengan sang kakak, Rezaldi Hehanussa, rencana masa depan, hingga kuliner yang membuatnya rindu dengan Kediri.

Bagi Hamra, memiliki saudara yang sama-sama berkarier di sepak bola profesional bukan alasan untuk saling bersaing. Justru, keberadaan Rezaldi menjadi salah satu sumber dukungan penting dalam perjalanan kariernya.

Ia mengaku tidak pernah merasa gengsi ataupun menganggap sang kakak sebagai pesaing. Keduanya terbiasa saling memberikan masukan dan mendukung satu sama lain.

"Kalau buat sama abang saya, sebenarnya tidak ada persaingan. Saling support juga berdua, tidak pernah ada gengsi atau segala macam. Berdua saling support, saling kasih masukan, makanya sampai sekarang bareng terus sama abang," ujar Hamra.

Sebagai pemain profesional, Hamra tentu tidak lepas dari perhatian suporter. Berbagai komentar, termasuk kritik setelah pertandingan, menjadi bagian dari perjalanan kariernya.

Namun, ia memilih tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Baginya, masukan dari suporter merupakan hal yang wajar, terlebih klub memiliki basis pendukung yang besar.

Hamra justru menjadikan berbagai kritik tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki penampilannya.

"Masalah itu sebenarnya enggak terlalu dipikirin sih, karena wajar juga basis suporternya banyak, masukan-masukan dari mereka juga banyak. Itu cuma jadi motivasi Amra saja supaya lebih baik lagi ke depannya," jelasnya.

Di luar sepak bola, Hamra juga mulai memikirkan kehidupan jangka panjang. Ia memiliki ketertarikan terhadap dunia bisnis dan pendidikan yang ingin terus dikembangkan di tengah kesibukannya sebagai pemain.

Saat kompetisi memasuki masa libur, Hamra biasanya mengisi waktu dengan bermain bulu tangkis atau bersepeda bersama teman-temannya.

"Kalau hobi selain sepak bola paling iseng kalau libur liga main badminton atau bersepeda sama teman-teman. Tapi yang terpenting ya dua itu sebenarnya, bisnis dan kuliah," ungkapnya.

Pengalamannya bermain di Kediri juga meninggalkan kenangan tersendiri. Ada dua makanan yang paling dirindukannya, yakni pecel Kediri dan tahu tek.

Hamra bahkan memiliki tempat favorit untuk menikmati nasi pecel, yaitu kawasan Jalan Dhoho. Menurutnya, banyak penjual pecel di sepanjang jalan tersebut yang biasa menjadi tempat makan bersama teman-temannya.

Di tengah kesibukan bersama Garudayaksa FC, keluarga tetap menjadi prioritas. Karena jadwal latihan tim berlangsung pada sore hari, ia memanfaatkan waktu pagi untuk menemani istri dan anaknya.

"Kalau tidak libur, paling bagi waktunya di pagi hari karena di Garudayaksa kita latihan sore. Pagi harinya jalan-jalan sama anak dan istri," tuturnya.

Hamra juga berpesan kepada para pemain muda agar tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional. Menurutnya, persaingan sepak bola saat ini membutuhkan kerja keras dan kemauan untuk terus berkembang.