JawaPos.com - Borneo FC Samarinda meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu wakil Filipina, Manila Digger, pada laga kedua Grup A ASEAN Club Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11) malam, Pesut Etam memastikan tiga poin berkat gol pemain muda mereka, Asgal Habib.

Asgal tampil sebagai penentu kemenangan setelah masuk dari bangku cadangan. Pemain muda tersebut berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-79 melalui penyelesaian yang memaksimalkan umpan terobosan. Gol itu sekaligus memastikan Borneo FC mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Asgal Habib Jadi Pemain Terbaik Pertandingan Penampilan Asgal dalam pertandingan tersebut mendapat apresiasi. Selain menjadi pencetak gol kemenangan, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan atau Shopee Star of the Match.

Penghargaan tersebut menjadi tambahan positif bagi Asgal yang mampu memberikan dampak meski tidak tampil sejak menit awal. Kesempatan yang diberikan dari bangku cadangan berhasil dimanfaatkan dengan baik untuk membantu tim meraih hasil maksimal.

Seusai pertandingan, Asgal mengaku bersyukur bisa ikut berkontribusi dalam kemenangan Borneo FC. Ia berharap gol yang dicetaknya dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan penampilan pada pertandingan selanjutnya.

Menurutnya, kemenangan atas Manila Digger juga menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk menghadapi laga-laga berikutnya di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

"Malam ini bagi saya, gol ini tentunya menjadi motivasi ke depannya agar bisa tampil lebih baik lagi. Untuk kemenangan hari ini, semoga pada pertandingan-pertandingan berikutnya kami bisa selalu meraih kemenangan," ujar Asgal Habib dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Asgal Berharap Dukungan Suporter Borneo FC Bertambah Selain berbicara mengenai penampilannya, Asgal juga memberikan perhatian terhadap dukungan suporter yang hadir di Stadion Segiri. Ia mengapresiasi kehadiran para pendukung Borneo FC yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat secara langsung kepada tim.

Dukungan dari tribune dinilai menjadi salah satu bagian penting bagi perjuangan para pemain di lapangan. Karena itu, ia berharap atmosfer pertandingan kandang Borneo FC ke depannya bisa semakin meriah dengan kehadiran lebih banyak suporter.

Asgal juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang sudah hadir pada pertandingan melawan Manila Digger. Ia berharap jumlah penonton terus bertambah ketika Pesut Etam kembali bermain di Stadion Segiri.

"Untuk suporter, malam ini tentunya saya berharap suporter yang hadir bisa lebih banyak lagi ke depannya. Terima kasih untuk para fans Borneo yang sudah menyempatkan datang malam ini, semoga ke depannya bisa semakin ramai lagi," pungkasnya.