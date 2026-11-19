JawaPos.com - PSMS Medan akan menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Championship 2026/2027. Pertandingan yang menjadi pembuka putaran kedua bagi kedua tim tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Jumat (20/11).

PSMS memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi pertandingan ini. Ayam Kinantan sedang menempati peringkat kedua klasemen sementara dan mampu menyapu bersih seluruh pertandingan kandang sepanjang kompetisi musim ini.

Catatan tersebut membuat PSMS lebih diunggulkan, meski Sumsel United tetap berpeluang memberikan perlawanan. Laskar Juaro datang dengan target mencuri poin demi mengawali putaran kedua dengan hasil positif.

Rekor Kandang PSMS Medan Jadi Modal Penting Pelatih kepala Sumsel United, M Nasuha, mengakui pertandingan melawan PSMS Medan tidak akan berjalan mudah. Terlebih, tim tuan rumah memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, ia memastikan persiapan timnya telah berjalan dengan baik selama berada di Palembang. Evaluasi juga sudah dilakukan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum menghadapi laga pembuka putaran kedua.

"Persiapan sudah kita lakukan dengan baik selama di Palembang, tentu ini laga yang tidak mudah karena tim tuan rumah tengah dalam tren positif dan bermain di depan pendukungnya sendiri. Tetapi kami telah melakukan evaluasi, target jelas ingin meraih poin nantinya," ungkap Nasuha.

Menurut Nasuha, PSMS Medan merupakan salah satu tim yang memiliki kualitas permainan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari posisi mereka di papan atas klasemen serta hasil positif yang berhasil diraih ketika bermain di kandang.

PSMS sejauh ini juga mampu menyapu bersih seluruh pertandingan kandangnya. Produktivitas gol Ayam Kinantan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari tim pelatih Sumsel United.

Karena itu, Nasuha meminta anak asuhnya untuk tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain PSMS. Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin permainan dan tidak mudah mengikuti tempo yang dibangun tuan rumah.

"Mereka bermain sangat baik di kandang, tidak hanya menang namun juga cukup produktif. Karena itu persiapan telah kita matangkan untuk meredam agresivitas mereka. Yang terpenting pemain Sumsel United harus mampu mengeluarkan permainan terbaiknya dan tidak terbawa gaya bermain tuan rumah," tegasnya.

Sumsel United Kehilangan Kiper Utama Tantangan Sumsel United semakin berat karena tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Penjaga gawang Ramadhan harus absen akibat mengalami cedera pada bagian pergelangan kaki.

Kiper asal Palu tersebut sebelumnya menjadi pilihan utama dan mengawal gawang Laskar Juaro dalam delapan pertandingan terakhir. Posisinya pada pertandingan melawan PSMS Medan akan digantikan oleh I Komang Aryantara.

Dokter tim Sumsel United, M Fadhil Farreyra, menjelaskan Ramadhan mengalami sedikit retak pada tulang pergelangan kaki. Kondisi tersebut menimbulkan rasa nyeri dan membuat sang pemain tidak nyaman ketika melakukan tendangan.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi, Ramadhan belum memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Namun, ia harus menjalani istirahat selama dua hingga empat minggu untuk proses pemulihan.

Evaluasi dan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan setelah dua minggu untuk mengetahui perkembangan kondisinya.

Absennya Ramadhan menjadi pekerjaan tambahan bagi Nasuha. I Komang Aryantara harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk membantu Sumsel United meredam serangan tuan rumah.

Prediksi Skor PSMS Medan vs Sumsel United PSMS Medan memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan ini. Posisi di papan atas, rekor kandang yang impresif, serta produktivitas gol menjadi modal bagi Ayam Kinantan untuk memburu kemenangan.

Sebaliknya, Sumsel United harus bekerja ekstra untuk mengimbangi permainan tuan rumah. Selain menghadapi tekanan suporter PSMS, mereka juga kehilangan Ramadhan yang selama ini menjadi pilihan utama di bawah mistar.

Meski M Nasuha telah menyiapkan evaluasi dan strategi untuk meredam agresivitas PSMS, keunggulan bermain di kandang membuat Ayam Kinantan lebih diunggulkan.