JawaPos.com - Setelah resmi ditunjuk sebagai caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno Costa mulai menjalankan tugas barunya. Mantan pemain Chapecoense tersebut langsung memimpin latihan Super Elang Jawa di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (17/11).

Dalam sesi latihan tersebut, Demerson mulai mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Super League 2026/2027. Ia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain agar tetap menjaga fokus dan kekompakan di tengah perubahan situasi di jajaran kepelatihan.

Seperti diketahui, PSS Sleman baru saja mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra. Perubahan tersebut membuat tim harus beradaptasi dengan situasi baru, termasuk dalam hal kepemimpinan dan persiapan pertandingan.

Demerson Minta Pemain PSS Tetap Bersatu Meski begitu, Demerson meminta para pemain tidak terlalu larut dengan kondisi yang telah terjadi. Menurutnya, pergantian sosok di dalam sebuah tim merupakan bagian dari dinamika sepak bola yang harus bisa diterima oleh seluruh elemen klub.

Ia mengingatkan bahwa dalam sepak bola selalu ada orang yang datang dan pergi. Karena itu, para pemain harus tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing serta menjaga profesionalisme demi kepentingan tim.

Bagi Demerson, situasi saat ini justru harus menjadi momentum bagi PSS untuk memperkuat kebersamaan. Seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen diharapkan bisa saling mendukung agar proses transisi kepelatihan berjalan dengan baik.

"Hal terpenting adalah seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen tetap bersatu serta fokus memberikan yang terbaik pada pertandingan berikutnya. Harapan saya, kita semua bisa berjuang bersama untuk meraih tiga poin," ujar Demerson dilansir iLeague.

Ia juga berharap para pemain tetap memiliki semangat dan kepercayaan diri dalam menjalani latihan maupun pertandingan. Menurutnya, hasil positif tidak akan datang tanpa kerja sama dan komitmen dari seluruh anggota tim.

Oleh karena itu, fokus utama Demerson saat ini adalah memastikan persiapan PSS berjalan maksimal. Ia ingin para pemain mengalihkan perhatian sepenuhnya pada pertandingan mendatang dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan tim.

Hadapi Arema FC, Ujian Pertama Demerson Tugas pertama Demerson sebagai caretaker pun langsung menghadirkan tantangan yang tidak mudah. PSS Sleman dijadwalkan menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11) sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSS tentu berharap bisa mendapatkan hasil maksimal.