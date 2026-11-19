JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 tetap memburu kemenangan atas Myanmar U-17 pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (20/11/2026).

Meski sudah memastikan tiket putaran final di Uzbekistan, pelatih David Nascimento menegaskan Garuda Muda tidak boleh kehilangan fokus dan harus menutup fase grup dengan hasil positif.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-17 mengamankan tempat di putaran final tidak membuat David Nascimento merasa tugasnya telah selesai.

Pelatih asal Portugal tersebut justru meminta anak asuhnya mempertahankan mentalitas kompetitif ketika menghadapi Myanmar yang berstatus sebagai tuan rumah.

Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun sepanjang fase kualifikasi.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum sekaligus memperlihatkan konsistensi permainan di hadapan pendukung Myanmar.

Mengapa David Nascimento Tetap Menuntut Kemenangan atas Myanmar? David Nascimento menegaskan pertandingan melawan Myanmar U-17 bukan sekadar formalitas meskipun Timnas Indonesia U-17 sudah memastikan kelolosan.

Menurutnya, setiap pemain memiliki tanggung jawab menjaga standar permainan dan menunjukkan keseriusan ketika mengenakan seragam tim nasional.

"Tidak, perjuangan kami belum selesai. Ya, kami sangat senang karena pada pertandingan sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa kami lolos. Namun, kami harus memastikan bahwa kami adalah tim nasional," kata Nascimento seusai pertandingan melawan Afganistan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap tegas Nascimento dalam menjaga mentalitas para pemain muda Indonesia sepanjang turnamen.

Dia tidak ingin keberhasilan meraih tiket putaran final justru membuat intensitas permainan menurun pada pertandingan terakhir.

"Kami tidak bisa begitu saja membiarkan sebuah pertandingan berlalu. Kami akan kembali fokus," tambahnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi Garuda Muda untuk tidak cepat berpuas diri setelah mencapai target utama.

Apalagi, pertandingan menghadapi Myanmar menjadi kesempatan terakhir Indonesia memperlihatkan kualitasnya dalam fase grup sebelum melanjutkan persiapan menuju putaran final.

Modal Tiga Kemenangan Beruntun, Indonesia Kukuh di Puncak Klasemen Timnas Indonesia U-17 memasuki pertandingan menghadapi Myanmar dengan modal sembilan poin dari tiga pertandingan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Perolehan tersebut menempatkan Garuda Muda di puncak klasemen sementara setelah berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan sebelumnya.

Kemenangan terbaru diraih ketika Indonesia menundukkan Afganistan dengan skor telak 4-0 pada Selasa (17/11/2026).

Hasil meyakinkan tersebut sekaligus memastikan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia U-17 2027 yang akan berlangsung di Uzbekistan.

Empat gol kemenangan Indonesia dicetak melalui kontribusi tiga pemain berbeda yang berhasil memaksimalkan peluang sepanjang pertandingan.

I Dewa Gede Majesta Sandhya dan Dhamar Tri Kusuma masing-masing menyumbangkan satu gol, sedangkan Dzaky Muhammad Azfar tampil menonjol melalui dua gol.

Ketajaman lini serang menjadi salah satu catatan positif dari kemenangan empat gol tanpa balas tersebut.

Keberhasilan sejumlah pemain mencatatkan namanya di papan skor juga menunjukkan kontribusi yang tidak hanya bergantung pada satu pencetak gol.

Dengan koleksi sembilan poin, Indonesia unggul tiga angka atas Afganistan yang menempati posisi kedua klasemen sementara.

Sementara itu, Myanmar berada di peringkat ketiga dengan empat poin atau tertinggal lima angka dari Garuda Muda.

Perbedaan posisi klasemen tersebut memberikan gambaran mengenai keberhasilan Indonesia menjaga konsistensi hasil sepanjang tiga pertandingan pertama.

Namun, status sebagai pemuncak klasemen tidak membuat Nascimento mengendurkan tuntutan kepada para pemainnya menjelang pertandingan terakhir.

Menghadapi Tuan Rumah Myanmar, Garuda Muda Diminta Kembali Fokus Pertandingan menghadapi Myanmar U-17 akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (20/11/2026), sekaligus menjadi laga keempat Indonesia pada fase grup.

Menghadapi tim tuan rumah memberikan tantangan tersendiri bagi Garuda Muda yang bertekad mempertahankan catatan kemenangan sempurna.

Myanmar juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan hasil terbaik ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Situasi tersebut membuat Indonesia tetap perlu mempersiapkan pertandingan secara serius meskipun tiket menuju Uzbekistan sudah berhasil diamankan.

Nascimento memahami para pemainnya memiliki alasan kuat untuk merayakan keberhasilan lolos ke putaran final.

Akan tetapi, dia menginginkan kegembiraan tersebut segera dialihkan menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Skuad Garuda Muda dijadwalkan kembali menjalani latihan pada Rabu (18/11/2026) sebagai bagian dari persiapan pertandingan terakhir.

Agenda tersebut menjadi langkah penting untuk mengembalikan konsentrasi pemain setelah menjalani pertandingan melawan Afganistan.

"Kami adalah tim nasional Indonesia. Kami harus kembali bangkit pada pertandingan keempat," ujarnya.

Pernyataan Nascimento sekaligus menegaskan pentingnya menjaga identitas dan tanggung jawab sebagai pemain tim nasional.

Bagi pelatih asal Portugal itu, keberhasilan mencapai target kualifikasi tidak boleh mengurangi semangat untuk terus berkembang dalam setiap kesempatan bertanding.

Tiket Piala Asia U-17 2027 Sudah Aman, Apa Target Berikutnya? Keberhasilan lolos ke Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan menjadi pencapaian penting bagi Timnas Indonesia U-17 dalam perjalanan kompetitifnya.

Meski demikian, pertandingan menghadapi Myanmar tetap memiliki nilai strategis untuk mempertahankan kepercayaan diri dan memperkuat mentalitas kemenangan.

Tiga kemenangan beruntun menunjukkan kemampuan Garuda Muda menjaga hasil positif sepanjang fase kualifikasi.

Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan konsistensi tersebut tetap terjaga ketika tekanan untuk mengamankan tiket putaran final sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Kemenangan atas Myanmar juga akan membuat Indonesia menutup empat pertandingan Grup A dengan koleksi maksimal 12 poin.

Catatan sempurna tersebut tentu menjadi hasil ideal untuk mengakhiri perjalanan kualifikasi sebelum mengalihkan perhatian menuju persaingan yang lebih besar di Uzbekistan.

Bagi Nascimento, pertandingan terakhir menjadi kesempatan menegaskan standar profesionalisme kepada seluruh pemain muda yang berada dalam skuad.