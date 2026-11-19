JawaPos.com – Persib Bandung berpeluang melanjutkan tren positif di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027. Kali ini, Maung Bandung akan menjamu wakil Myanmar, Shan United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib mengincar kemenangan untuk mengamankan tambahan tiga poin. Hasil positif pada pertandingan ini juga penting untuk menjaga posisi dan momentum tim dalam persaingan kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Kembalinya Persib ke GBLA menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan Bobotoh diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan kembali meraih hasil bagus di kandang.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan timnya sudah memanfaatkan waktu persiapan dengan baik. Evaluasi pertandingan sebelumnya serta pemantapan taktik menjadi bagian dari persiapan menghadapi Shan United.

Tolic juga menyambut positif kesempatan kembali bermain di GBLA. Menurutnya, atmosfer stadion dengan dukungan langsung Bobotoh bisa menjadi energi tambahan bagi tim.

"Senang bisa kembali ke GBLA dan berharap kami dapat mempertahankan hasil bagus ini," ujar Tolic dilansir Persib.

Igor Tolic Waspadai Transisi Permainan Shan United Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu meminta anak asuhnya tetap waspada. Dia menilai Shan United bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama karena memiliki organisasi permainan yang cukup baik.

Kekuatan Shan United terlihat dari kedisiplinan mereka dalam bertahan serta kemampuan melakukan transisi cepat ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

"Tim yang tangguh, tim yang serius. Ini adalah kompetisi yang bagus. Mereka adalah tim yang bagus, sangat rapat, bagus dalam transisi," kata Tolic.

Karakter permainan tersebut diperkirakan menjadi salah satu tantangan bagi Persib.

Maung Bandung perlu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan agar tidak memberikan ruang bagi tim tamu untuk mengembangkan permainan.

Pelatih Shan United Akui Kekuatan Persib Sementara itu, pelatih Shan United A Aung Khaing menyadari beratnya tantangan yang harus dihadapi timnya di Bandung. Bermain di kandang Persib dengan dukungan penuh Bobotoh tentu bukan perkara mudah.

Dia juga memberikan apresiasi kepada Persib yang memiliki rekam jejak bagus di kompetisi domestik. Menurutnya, kedua tim sama-sama memiliki tradisi juara yang kuat.

Persib tercatat menjadi juara liga Indonesia tiga musim berturut-turut, sedangkan Shan United berhasil meraih enam gelar liga secara beruntun di Myanmar.

"Persib juara tiga kali berturut-turut, sedangkan Shan United juara enam kali berturut-turut di Myanmar. Menghadapi tim-tim dari negara lain selalu menjadi tantangan yang sama-sama sulit," ungkap A Aung Khaing.

Meski mengakui kualitas Persib, Shan United tetap datang dengan ambisi mendapatkan hasil positif. A Aung Khaing ingin timnya menunjukkan penampilan lebih baik sekaligus membuktikan mampu bersaing menghadapi klub kuat dari Indonesia.

"Persib adalah tim yang sangat, sangat kuat, jadi kami akan mencoba meraih hasil positif," pungkasnya.