JawaPos.com – Persib Bandung bertekad melanjutkan tren positif di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027. Maung Bandung akan menghadapi wakil Myanmar, Shan United FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus menjaga peluang bersaing di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Bek Persib Bandung Sandy Walsh menegaskan bahwa timnya ingin mempertahankan momentum positif yang sudah dibangun sejak pertandingan pertama. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Meski demikian, pemain bernomor punggung 5 itu mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas. Menurutnya, perjalanan Persib di Shopee Cup masih panjang sehingga setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan yang sama.

"Kami sudah mengawali kompetisi dengan baik dan tugas berikutnya adalah terus menjaga momentum tersebut. Kami akan fokus menjalani setiap pertandingan, memberikan seluruh kemampuan yang kami miliki, dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah," ujar Sandy Walsh dilansir situs resmi klub.

Sandy Walsh Ingin Persib Jaga Konsistensi Sandy menilai konsistensi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga Persib jika ingin melangkah lebih jauh di kompetisi tersebut.

Bagi Walsh, perjuangan di Shopee Cup juga bukan sekadar persoalan meraih kemenangan. Ia ingin setiap penampilan Persib bisa memberikan kebanggaan bagi para pendukung, masyarakat Kota Bandung, hingga pencinta sepak bola Indonesia.

Karena itu, Walsh berkomitmen untuk selalu memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani pertandingan tandang.

"Yang pasti, kami ingin membuat Bobotoh bangga dan selalu memberikan 100 persen di mana pun kami bermain. Kami ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan dan berharap bisa membuat Indonesia, Bobotoh, serta Kota Bandung bangga dengan penampilan kami," lanjutnya.

Dukungan Bobotoh Jadi Motivasi Persib Menghadapi Shan United, Persib tentu berharap dukungan langsung Bobotoh di GBLA bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Atmosfer stadion yang dipenuhi pendukung Maung Bandung diharapkan mampu memberikan energi positif sepanjang pertandingan.

Dengan modal kemenangan pada laga sebelumnya, Persib memiliki kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitasnya di level Asia Tenggara. Namun, mereka tetap membutuhkan kerja sama dan konsistensi seluruh pemain untuk mengamankan hasil maksimal.