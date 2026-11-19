JawaPos.com – Persib Bandung berpeluang melanjutkan tren positif di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027. Kali ini, Maung Bandung akan menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam pertandingan Grup B di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB tersebut menjadi kesempatan bagi Persib untuk meraih kemenangan kedua di fase grup. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Igor Tolic lebih diunggulkan dibandingkan tim tamu.

Persib memiliki modal positif setelah mengawali perjalanan di Grup B dengan kemenangan 3-1 atas wakil Thailand, Port FC, pada 8 Oktober 2026. Hasil tersebut membuat Maung Bandung menempati posisi kedua klasemen sementara, tepat di bawah Johor Darul Ta'zim yang unggul dalam selisih gol.

Kemenangan atas Shan United menjadi target penting bagi Persib. Tambahan tiga poin akan menjaga peluang mereka bersaing di papan atas sekaligus memperbesar kesempatan melangkah ke fase berikutnya.

Persib Punya Banyak Opsi di Lini Serang Dari segi materi pemain, Persib memiliki sejumlah nama yang bisa menjadi pembeda. Marc Klok diperkirakan tetap memegang peran penting dalam mengatur permainan dari lini tengah. Pengalaman dan kemampuannya mendistribusikan bola dibutuhkan untuk membantu Persib membangun serangan.

Sementara itu, lini depan Maung Bandung memiliki beberapa opsi untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Shan United. Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Uilliam Barros berpeluang menjadi andalan dalam memburu gol.

Meski demikian, Persib tetap perlu memperhatikan kondisi kebugaran pemain. Jadwal pertandingan yang cukup padat membuat rotasi berpotensi dilakukan Igor Tolic. Namun, perubahan komposisi pemain harus tetap diimbangi koordinasi antarlini agar permainan tuan rumah tidak kehilangan keseimbangan.

Shan United Punya Pengalaman di Kompetisi Regional Di sisi lain, Shan United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Myanmar tersebut memiliki reputasi sebagai salah satu kekuatan sepak bola negaranya dengan koleksi tujuh gelar Myanmar National League.

Shan United juga mempunyai pengalaman tampil di kompetisi regional. Mereka berhasil melewati babak kualifikasi Shopee Cup 2026/2027 setelah menghadapi Ezra FC dari Laos. Bahkan, Shan United memastikan kelolosan melalui adu penalti meski sempat bermain dengan sepuluh pemain.

Sejumlah pemain seperti Edson Dos Santos, Mark Sekyi, dan Thet Wai Moe patut mendapatkan perhatian khusus dari barisan pertahanan Persib. Shan United diperkirakan akan bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik untuk mencari peluang mencetak gol.

Persib sendiri memiliki keuntungan dari sisi kualitas skuad dan dukungan suporter. Kehadiran Bobotoh di GBLA diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk tampil agresif sejak menit awal.

Prediksi Skor Persib vs Shan United Berdasarkan sejumlah prediksi, Persib memang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Betimate memperkirakan Maung Bandung bisa menang dengan skor 2-0. Sementara itu, Thethao247 memprediksi Persib mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1.

Pasar prediksi skor tepat OddSeek juga memperlihatkan skor 3-0 sebagai salah satu kemungkinan hasil pertandingan yang diperhitungkan.

Dengan mempertimbangkan keuntungan bermain di kandang, kualitas pemain, serta hasil positif pada pertandingan sebelumnya, Persib memiliki peluang cukup besar untuk mengamankan tiga poin.

Persib diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Jika mampu menjaga konsentrasi sepanjang laga, Maung Bandung berpeluang meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Shan United.