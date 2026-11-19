JawaPos.com — Persija Jakarta menghadapi ujian berat setelah jeda internasional FIFA Matchday November 2026 dengan jadwal tiga pertandingan hanya dalam delapan hari.

Pelatih Shin Tae-yong membuka peluang melakukan rotasi pemain, termasuk memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain pelapis, demi menjaga kebugaran skuad Macan Kemayoran saat menghadapi PSM Makassar, Sumsel United, dan Garudayaksa FC.

Situasi tersebut memaksa Shin Tae-yong menyusun strategi berbeda untuk menghadapi rangkaian pertandingan Super League dan League Cup 2026/2027.

Bukan hanya persoalan taktik, pelatih asal Korea Selatan itu juga harus memastikan kondisi fisik para pemain tetap terjaga di tengah waktu pemulihan yang terbatas.

Persija Jakarta dijadwalkan mengawali rangkaian pertandingan dengan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 tersebut menjadi tantangan pertama sebelum Macan Kemayoran menghadapi dua laga berikutnya.

Tiga Pertandingan dalam Delapan Hari, Seberapa Berat Jadwal Persija Jakarta? Persija Jakarta harus menjalani tiga pertandingan dalam rentang delapan hari, mulai 21 hingga 28 November 2026.

Jadwal tersebut membuat Shin Tae-yong memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan strategi, memulihkan kondisi pemain, sekaligus menentukan komposisi terbaik dalam setiap pertandingan.

Setelah menghadapi PSM Makassar, Persija Jakarta harus segera kembali untuk menjalani pertandingan League Cup 2026/2027 melawan Sumsel United.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa (24/11/2026), atau hanya tiga hari setelah lawatan ke Parepare.

Tantangan berikutnya sudah menunggu ketika Persija Jakarta kembali bertanding pada Sabtu (28/11/2026).

Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Dengan demikian, Persija Jakarta tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pemulihan secara maksimal di antara pertandingan.

Situasi semakin menantang karena perjalanan menuju Parepare dan kembali ke wilayah Jakarta juga membutuhkan energi tambahan dari para pemain.

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Shin Tae-yong mengakui jadwal tersebut menjadi persoalan yang harus diperhitungkan secara serius oleh tim pelatih.

Dia menilai perjalanan tandang dan singkatnya waktu istirahat berpotensi memengaruhi kesiapan skuad menghadapi pertandingan berikutnya.

"Jadwal pertandingan memang sangat padat. Setelah menghadapi PSM Makassar, kami harus kembali ke Jakarta. Bahkan, setelah perjalanan tersebut, hanya berselang dua hari kami sudah harus menjalani pertandingan berikutnya di League Cup," tutur Shin Tae-yong.

Mengapa Shin Tae-yong Membuka Peluang Memainkan Pemain Pelapis? Shin Tae-yong mempertimbangkan rotasi pemain untuk mengantisipasi kelelahan akibat jadwal pertandingan Persija Jakarta yang berdekatan.

Keputusan tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain bersama Macan Kemayoran.

Pelatih berusia 56 tahun itu menyadari penggunaan komposisi pemain yang sama dalam setiap pertandingan memiliki risiko terhadap kondisi fisik skuad.

Karena itu, pembagian menit bermain menjadi salah satu opsi agar Persija Jakarta tetap mampu tampil kompetitif sepanjang November.

"Karena itu, kemungkinan besar kami akan menurunkan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kami harus mempertimbangkan kondisi seluruh pemain karena jadwal yang sangat padat ini tentu menguras tenaga," terang Shin Tae-yong.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal jika pertandingan League Cup melawan Sumsel United berpotensi menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain pelapis.

Meski demikian, Shin Tae-yong belum mengumumkan nama pemain yang akan mendapatkan kesempatan tampil dalam rangkaian pertandingan tersebut.

Rotasi juga dapat menjadi sarana bagi tim pelatih untuk melihat kesiapan seluruh anggota skuad dalam situasi kompetitif.

Dengan jadwal yang berdekatan, kontribusi pemain pelapis berpotensi memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi permainan Persija Jakarta.

PSM Makassar Tetap Jadi Ancaman, Apa Pesan Shin Tae-yong? PSM Makassar tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai Persija Jakarta meskipun perhatian tim pelatih terbagi dengan jadwal padat.

Shin Tae-yong menegaskan Macan Kemayoran tidak boleh kehilangan fokus ketika bertandang ke Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pada 21 November 2026.

Bermain di kandang Juku Eja menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persija Jakarta yang berusaha menjaga performa setelah jeda internasional.

Selain menghadapi tekanan pertandingan tandang, para pemain juga dituntut mampu mengelola energi agar tidak mengalami penurunan konsentrasi.

"Saya selalu berpikir bahwa setiap tim adalah tim yang bagus. Karena itu, kami tidak boleh lengah menghadapi siapa pun. Apalagi, kami akan menjalani pertandingan tandang dengan perjalanan yang cukup jauh,” kata Shin Tae-yong.

Peringatan tersebut menunjukkan Shin Tae-yong tidak ingin rencana rotasi mengurangi keseriusan Persija Jakarta dalam menghadapi PSM Makassar.

Baginya, menjaga kebugaran pemain harus berjalan beriringan dengan persiapan taktik dan konsentrasi selama pertandingan berlangsung.

"Kami harus bisa mengatur kondisi fisik pemain dengan baik. Jika sedikit saja lengah, hasil yang kurang baik bisa saja kami dapatkan. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan tidak meremehkan lawan," ucap eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Kedalaman Skuad Persija Jakarta Diuji, Mampukah Macan Kemayoran Menjaga Konsistensi? Kedalaman skuad Persija Jakarta akan mendapatkan ujian nyata ketika Macan Kemayoran menjalani tiga pertandingan dalam delapan hari.

Kemampuan Shin Tae-yong mengatur pergantian pemain menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan meraih hasil dan mempertahankan kondisi fisik.

Pertandingan melawan PSM Makassar, Sumsel United, dan Garudayaksa FC menghadirkan kebutuhan persiapan berbeda bagi Persija Jakarta.

Tim pelatih harus memperhitungkan karakter lawan, waktu pemulihan, serta kesiapan individu sebelum menentukan pemain yang akan diturunkan.

Situasi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan mereka ketika mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong.

Kesempatan bermain dapat menjadi pembuktian jika Persija Jakarta memiliki alternatif yang mampu membantu tim menghadapi tekanan jadwal kompetisi.

Namun, rotasi tetap membutuhkan perhitungan matang agar perubahan komposisi tidak mengganggu koordinasi dan organisasi permainan Macan Kemayoran.

Shin Tae-yong harus memastikan setiap pemain memahami tugasnya meskipun waktu persiapan menuju pertandingan berikutnya relatif singkat.

Kini, perhatian Persija Jakarta tertuju pada lawatan ke Parepare sebagai ujian pertama setelah jeda FIFA Matchday November 2026.

Hasil pertandingan tersebut akan menjadi modal penting sebelum Macan Kemayoran menghadapi Sumsel United pada 24 November dan Garudayaksa FC empat hari kemudian.

Pada akhirnya, keberhasilan Persija Jakarta melewati jadwal padat tidak hanya bergantung pada kemampuan sebelas pemain utama.