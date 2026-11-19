JawaPos.com – Borneo FC meraih kemenangan pertama di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 setelah menundukkan Manila Digger dengan skor 1-0. Hasil tersebut mengantarkan Pesut Etam mengoleksi empat poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup A.

Berdasarkan catatan ASEAN United FC, Kamis (19/11), Borneo FC memiliki poin yang sama dengan Tampines Rovers dan Ho Chi Minh City Police yang berada di dua posisi teratas.

Kemenangan atas wakil Filipina itu diraih Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11) malam. Gol tunggal kemenangan Pesut Etam dicetak pemain pengganti Asgal Habib pada menit ke-79.

Sebelumnya, Borneo FC mengawali kiprahnya di Grup A dengan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi klub Thailand, Buriram United.

Meski ketiga tim teratas sama-sama mengumpulkan empat poin dan memiliki selisih gol plus satu, Borneo FC harus puas berada di peringkat ketiga karena kalah dalam produktivitas gol.

Tampines Rovers Pimpin Klasemen Grup A Tampines Rovers memimpin klasemen sementara setelah mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 3-2 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Rabu.

Klub Singapura tersebut mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dengan catatan lima gol memasukkan dan empat gol kemasukan.

Sementara itu, Ho Chi Minh City Police menempati posisi kedua setelah menundukkan Buriram United dengan skor 1-0 di Vietnam.

Klub asal Vietnam tersebut juga mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan, dengan catatan dua gol memasukkan dan satu gol kemasukan.

Di bawah tiga tim teratas, Kuching City FC menempati peringkat keempat dengan satu poin dari satu pertandingan.

Ratchaburi FC dan Buriram United masing-masing berada di posisi kelima dan keenam dengan satu poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Manila Digger menghuni dasar klasemen tanpa raihan poin.

Hasil Pertandingan Kedua Grup A ACC 2026/2027 Tampines Rovers 3-2 Ratchaburi FC

Ho Chi Minh City Police 1-0 Buriram United

Borneo FC 1-0 Manila Digger