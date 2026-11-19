JawaPos.com – Pemusatan latihan (training camp/TC) Tim Indonesia U-20 di Antalya, Turki, telah rampung. Selama berada di Antalya pada 9–17 November 2026, skuad asuhan Nova Arianto tersebut menjalani dua pertandingan uji coba internasional, yakni melawan Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20.

Dalam dua laga uji coba tersebut, Indonesia tidak berhasil meraih kemenangan. Indonesia kalah 0-2 dari Yordania U-20, kemudian bermain imbang 0-0 melawan Amerika Serikat U-20.

Meski gagal menang, Nova tetap senang karena mendapat kesempatan bertanding melawan dua tim tersebut.

"Sangat bersyukur mendapatkan kesempatan beruji coba dengan lawan yang sangat baik dan kompetitif. Sebab, kalau kami melihat dari segi intensitas dan kualitas permainan, semuanya sangat baik," ujar Nova.

Dua pertandingan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau perkembangan tim setelah melewati babak kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Selain itu, mantan pemain Persebaya dan Persib tersebut mengevaluasi komposisi skuad dan sejumlah aspek permainan yang masih membutuhkan pembenahan.

"Hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek dalam persiapan berikutnya," terang Nova.

Menurut mantan asisten pelatih Shin Tae-yong (STY) itu, pengalaman menghadapi tim berkualitas menjadi bagian penting dalam proses perkembangan pemain muda.

"Mereka bisa terus berkembang dengan mendapatkan pengalaman menghadapi pertandingan besar. Melawan tim berkualitas memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari setiap situasi, terutama dalam menjaga fokus sepanjang pertandingan," imbuhnya.

Selama menjalani agenda di Turki, Nova juga mengidentifikasi dua tantangan yang harus dihadapi tim.

"Pertama, bagaimana mengelola proses aklimatisasi dan jet lag pemain yang tiba di Turki sehari sebelum pertandingan melawan Yordania. Kedua, menjaga fokus, psikologi, serta mental pemain ketika menghadapi pertandingan besar kontra Amerika Serikat U-20," jelasnya.