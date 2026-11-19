JawaPos.com - Tidak akan ada penonton di Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, saat Persebaya menjamu Java United (21/11). Sebab, pihak klub memutuskan untuk mengosongkan tribun yang identik dengan Green Nord tersebut.

"Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelenggaraan pertandingan home," kata Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman, dikutip dari laman Persebaya.id.

Dalam evaluasi tersebut, kata Ram, tribun utara memang menjadi perhatian. Ada beberapa kejadian yang cukup mengganggu sisi kenyamanan dan keamanan.

"Musim lalu, kalau masih ingat, kami kena denda cukup besar. Dan, musim ini tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat. Karena itu, kami ambil keputusan tersebut. Sambil nanti bisa ditemukan formula baru," ungkapnya.

Alasan Dianggap Mengada-ada Pentolan Bonek, Husin Ghozali menghormati keputusan tersebut. "Karena sudah ada keputusan itu, kami tidak akan memaksa datang ke Tribun Utara," kata pria yang akrab disapa Cak Cong itu kepada Jawa Pos.

Namun, Cak Cong mempertanyakan alasan yang disampaikan pihak panpel.

"Tribun Utara dikosongkan karena terindikasi akan melakukan kerusuhan. Indikasi itu dari mana? Kalkulasinya seperti apa?" tanyanya.

Menurutnya, alasan tersebut terlalu mengada-ada.

"Kalau saya bilang, ini sanksi yang tidak berdasar. Saya menyebut ini sebagai hukuman yang diskriminatif. Kenapa tribun dikosongkan? Atas dasar apa? Apakah kami ini anak tiri?" terang Cak Cong.

Pentolan Bonek lainnya, Saiful Antoni, juga menyayangkan keputusan itu. "Dipikir Tribun Utara ini teroris? Ayolah, jangan seperti itu. Ini Surabaya, Kota Pahlawan. Kalau ada apa-apa, ayo duduk bareng. Sesederhana itu," kata pria yang akrab disapa Capo Ipul itu.

"Menurut saya, penutupan Tribun Utara ini kan tidak jelas. Makanya, teman-teman ingin menegaskan: kalau bisa, tutup saja Tribun Utara sampai akhir musim. Itu sesuai dengan apa yang diposting oleh tim medianya Green Nord," tambah Capo Ipul.

Tantang Panpel untuk Membuktikan Jika benar Tribun Utara terindikasi akan melakukan hal yang tidak diinginkan, Cak Cong menantang pihak panpel untuk membuktikan alasan tersebut.

"Kalau bisa, hukumannya jangan saat laga minim penonton saja. Namun, juga ketika laga big match, saat potensi penonton sangat besar," ungkap Cak Cong.

Memang, belum ada kepastian sampai kapan pengosongan tribun akan dilakukan. Karena itu, Cak Cong memberikan usul kepada pihak panpel.