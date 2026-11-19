JawaPos.com – Perasaan bangga dirasakan Mees Hilgers setelah kembali memperkuat Timnas Indonesia. Bek SC Heerenveen tersebut mendapat panggilan dari John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 9 hingga 17 November 2026.

Melalui media sosial, Mees Hilgers mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali mendapat kesempatan bermain bersama Timnas Indonesia. Dia juga bisa melepas kerinduan untuk bertemu rekan-rekannya di skuad Garuda.

"Bangga dan bersyukur bisa kembali bermain untuk tanah airku. Di sinilah akar dan darahku berasal, dan di sinilah hatiku berada," tulis Mees Hilgers di Instagram, Rabu (18/11/2026).

Unggahan tersebut juga memperlihatkan aksi Hilgers saat Timnas Indonesia menjalani pertandingan persahabatan melawan Bali United pada 15 November. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda harus puas bermain imbang 1-1.

"Setelah lebih dari 500 hari tanpa bisa bermain sepak bola, akhirnya bisa kembali ke lapangan bersama teman-teman, berjuang untuk lambang Garuda di dada... rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan untuk lebih sedikit kesempatan ini," lanjutnya.

Mees Hilgers Kembali setelah Absen Panjang Terakhir kali Hilgers memperkuat Timnas Indonesia adalah saat menghadapi Jepang pada Juni 2025. Setelah itu, bek berusia 25 tahun tersebut lebih banyak melewatkan pertandingan karena mengalami cedera lutut sejak November 2025.

Setelah menjalani proses pemulihan, Hilgers akhirnya kembali merumput bersama klub barunya, SC Heerenveen. Pertandingan pertamanya setelah cedera berlangsung saat menghadapi Excelsior Maassluis dalam ajang KNVB Cup pada 10 Oktober 2026.

Dalam laga tersebut, Hilgers tidak langsung tampil sebagai starter. Dia baru masuk pada menit ke-76 dan mendapatkan satu kartu kuning.

Di kompetisi Liga Belanda, bek berdarah Manado itu menjalani debut musim ini saat menghadapi Feyenoord. Hilgers kembali tampil sebagai pemain pengganti dengan masuk pada menit ke-86. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan bagi Heerenveen.

Tantangan Menanti Mees Hilgers di Timnas dan Klub Kembalinya Hilgers ke skuad Timnas Indonesia menjadi perkembangan positif setelah melewati masa pemulihan cedera yang panjang.

Menarik dinantikan bagaimana performa bek berusia 25 tahun tersebut setelah kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama Garuda. Namun, tantangan lain juga menantinya di level klub.