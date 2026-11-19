JawaPos.com — Persib Bandung membidik kemenangan kedua saat menjamu Shan United pada matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan ribuan Bobotoh, Maung Bandung diunggulkan mengamankan tiga poin demi menjaga persaingan papan atas klasemen.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan Igor Tolic untuk melanjutkan tren positif setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan meyakinkan.

Namun, Shan United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata mengingat pengalaman mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola Myanmar.

Persib Bandung memiliki keuntungan dari segi kualitas pemain, kedalaman skuad, dan dukungan suporter yang diperkirakan memadati Stadion GBLA.

Kombinasi tersebut menjadi modal berharga untuk mengendalikan pertandingan sekaligus membuka peluang mencetak lebih dari satu gol.

Di sisi lain, Shan United datang membawa ambisi mencuri poin meski harus menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan.

Klub asal Myanmar tersebut memiliki reputasi kuat setelah mengoleksi tujuh gelar Myanmar National League.

Bagaimana Kondisi Persib Bandung Menjelang Menghadapi Shan United? Persib Bandung menyambut pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 pada laga pembuka Grup B, 8 Oktober 2026.

Kemenangan tersebut memperlihatkan kemampuan Maung Bandung bersaing menghadapi klub-klub kuat di kawasan Asia Tenggara.

Tambahan tiga poin menempatkan Persib Bandung di posisi kedua klasemen sementara Grup B, tepat di bawah Johor Darul Ta'zim yang unggul selisih gol.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Shan United sangat penting untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan posisi teratas.

Meski demikian, pelatih Igor Tolic menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi fisik para pemain akibat jadwal pertandingan yang cukup padat.

Persib Bandung harus membagi konsentrasi antara kompetisi domestik dan turnamen internasional tanpa mengorbankan konsistensi permainan.

Rotasi pemain berpotensi menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan antara kebugaran dan kebutuhan meraih kemenangan.

Namun, perubahan komposisi tim tetap harus mempertimbangkan kekuatan Shan United yang memiliki kemampuan memberikan perlawanan melalui serangan balik.

Kehadiran Marc Klok menjadi salah satu faktor penting dalam mengatur ritme permainan Persib Bandung dari lini tengah.

Pengalaman dan kemampuannya mendistribusikan bola dapat membantu Maung Bandung mempertahankan penguasaan permainan sekaligus menciptakan peluang.

Shan United Punya Tujuh Gelar Liga Myanmar, Mampukah Mengejutkan Persib Bandung? Shan United bukan pendatang baru dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara karena memiliki tujuh gelar juara Myanmar National League.

Pengalaman tersebut menjadi modal untuk menghadapi Persib Bandung meski mereka harus bermain di kandang lawan.

Perjalanan Shan United menuju fase grup Shopee Cup 2026/2027 juga memperlihatkan mentalitas bertanding yang tidak mudah menyerah.

Mereka berhasil melewati babak play-off menghadapi Ezra FC dari Laos melalui pertandingan yang berlangsung penuh tekanan.

Pada leg kedua, Shan United bahkan harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain sebelum memastikan kelolosan melalui adu penalti.

Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan mereka bertahan dalam situasi sulit sekaligus menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Persib Bandung perlu memberikan perhatian khusus kepada sejumlah pemain Shan United yang berpotensi menjadi ancaman.

Edson Dos Santos, Mark Sekyi, dan Thet Wai Moe merupakan nama-nama yang memiliki kontribusi penting sepanjang perjalanan tim di babak kualifikasi.

Shan United diperkirakan lebih banyak mengandalkan organisasi pertahanan untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Mereka juga berpeluang memanfaatkan ruang kosong ketika Persib Bandung terlalu banyak menempatkan pemain di wilayah pertahanan lawan.

Head to Head dan Perkiraan Susunan Pemain Persib Bandung vs Shan United Pertandingan Persib Bandung melawan Shan United akan menjadi pertemuan perdana kedua klub dalam kompetisi resmi.

Belum adanya catatan head to head membuat kedua tim harus mengandalkan analisis permainan dan kesiapan taktik masing-masing.

Persib Bandung diperkirakan menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan Uilliam Barros sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Shan United berpotensi menerapkan formasi 4-5-1 untuk memperkuat lini tengah sekaligus mempersempit ruang gerak pemain tuan rumah.

Perkiraan susunan pemain Persib Bandung (4-3-2-1): Fitrah Maulana; Danijel Loncar, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto, Ali Tanamal; Marc Klok, Luciano Guaycochea, Berguinho; Mariano Peralta, Luka Menalo; Uilliam Barros.

Komposisi tersebut memungkinkan Persib Bandung mengombinasikan penguasaan bola dengan pergerakan agresif dari kedua sisi serangan.

Perkiraan susunan pemain Shan United (4-5-1): Pyae Phyo Thu; Rodrigue Nanitelamio, Thet Hein Soe, Ye Min Thu, Everett Boateng; Kyaw Min Oo, Zwe Man Thar, Mark Sekyi, Owusu, Thet Wai Moe; Sa Aung Pyae Ko.

Dengan lima pemain tengah, Shan United berpotensi berusaha memutus aliran bola Persib Bandung sebelum memasuki area pertahanan.

Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi salah satu penentu jalannya pertandingan karena kedua tim memiliki pendekatan permainan berbeda.

Persib Bandung membutuhkan kreativitas untuk membongkar pertahanan rapat, sedangkan Shan United harus menjaga kedisiplinan agar tidak kehilangan keseimbangan.

Prediksi Skor Persib Bandung vs Shan United: Maung Bandung Menang Berapa Gol? Persib Bandung lebih diunggulkan meraih kemenangan karena memiliki kualitas individu dan keuntungan bermain di Stadion GBLA.

Dukungan Bobotoh juga berpotensi memberikan energi tambahan bagi pasukan Igor Tolic untuk tampil agresif sejak menit pertama.

Kombinasi Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Uilliam Barros menjadi salah satu senjata utama untuk membongkar pertahanan Shan United.

Pergerakan ketiganya dapat menciptakan variasi serangan, terutama ketika Persib Bandung mampu menguasai bola di wilayah lawan.

Namun, Maung Bandung tetap harus menghindari kesalahan ketika membangun serangan karena Shan United berpotensi memanfaatkan situasi transisi.

Disiplin pertahanan menjadi kebutuhan penting agar dominasi permainan tidak berakhir dengan kebobolan akibat kelengahan sendiri.

Kemenangan 3-1 atas Port FC menjadi bukti awal kemampuan Persib Bandung menghasilkan gol dalam persaingan Grup B.

Jika mampu mempertahankan efektivitas serangan sekaligus memperbaiki koordinasi pertahanan, peluang mencatatkan clean sheet terbuka cukup lebar.

Shan United diperkirakan memberikan perlawanan melalui pertahanan berlapis, tetapi tekanan tuan rumah sepanjang pertandingan berpotensi membuat konsentrasi mereka menurun.

Persib Bandung memiliki peluang mencetak gol pada masing-masing babak apabila mampu memanfaatkan kesempatan secara maksimal.

Dengan mempertimbangkan kekuatan skuad, performa pembuka, dan keuntungan kandang, Maung Bandung diprediksi mampu mengamankan kemenangan tanpa kebobolan.