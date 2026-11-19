JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali memperkenalkan talenta muda yang berpotensi menjadi wajah masa depan Green Force, yakni Paulinus Apli Kapi, gelandang serang berusia 18 tahun yang mencuri perhatian saat menjalani debut bersama tim senior menghadapi Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026).

Dalam 45 menit penampilannya, pemain kelahiran 18 April 2008 itu melepaskan empat tembakan, tiga di antaranya tepat sasaran.

Ia seolah ingin membuktikan mimpi seorang anak muda bisa menemukan jalannya menuju panggung besar sepak bola Surabaya.

Ada sesuatu yang terasa berbeda ketika seorang pemain muda pertama kali mengenakan seragam kebanggaan tim senior Persebaya Surabaya.

Bukan sekadar kesempatan bermain, melainkan pertemuan antara mimpi yang dipelihara sejak kecil dan kenyataan yang akhirnya datang mengetuk pintu.

Bagi Paulinus, pertandingan persahabatan internasional tersebut mungkin hanya berlangsung selama satu babak, tetapi kenangannya bisa bertahan jauh lebih lama.

Di lapangan yang sama dengan para pemain berpengalaman, ia mulai menuliskan halaman pertama perjalanan profesionalnya bersama Green Force.

Siapa Paulinus Apli Kapi, Mutiara Baru Persebaya Surabaya? Paulinus Apli Kapi merupakan gelandang serang muda Persebaya Surabaya yang lahir pada 18 April 2008 dan kini berusia 18 tahun.

Berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan, pemain berkewarganegaraan Indonesia tersebut memiliki tinggi badan 165 sentimeter dan tercatat memperkuat Persebaya Surabaya U-20.

Perjalanannya menuju tim senior tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui sejumlah tahapan pembinaan sejak masih bermain di sekolah sepak bola.

Pada musim 2023/2024, Paulinus bergabung dengan Pelindo sebelum melanjutkan karier bersama Persebaya Surabaya U-20 pada 1 Juli 2024.

Setahun kemudian, tepatnya 1 September 2025, namanya tercatat berpindah dari kelompok U-20 menuju Persebaya Surabaya U-18.

Pada 1 September 2026, ia kembali masuk skuad U-20 untuk mengikuti kompetisi Elite Pro Academy One musim 2026/2027.

Kini, namanya juga terdaftar dalam skuad utama Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Sebuah perkembangan penting bagi pemain muda yang sedang berusaha mengubah kesempatan menjadi tempat permanen di tim senior.

Debut 45 Menit yang Membuat Mimpi Paulinus Menjadi Nyata Kesempatan tersebut akhirnya datang ketika Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team dalam pertandingan persahabatan internasional pada 15 November 2026.

Paulinus dipercaya mengisi posisi gelandang serang selama 45 menit dan menunjukkan keberanian melalui empat percobaan tembakan.

Tiga tembakan yang mengarah ke gawang menjadi catatan menarik dari penampilan perdananya bersama tim senior.

Meski belum cukup untuk mengukur keseluruhan kualitasnya, keberanian mengambil keputusan memperlihatkan kepercayaan diri yang mulai tumbuh.

Seusai menjalani sesi latihan, Selasa (17/11/2026), Paulinus mengungkapkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan setelah mendapatkan kesempatan tersebut.

"Perasaan saya tentu sangat gembira. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama tim senior Persebaya," kata Paulinus.

Kegembiraan itu semakin lengkap karena ia dapat berbagi lapangan dengan Francisco Rivera, Diogo Ramalho, hingga Ernando Ari Sutaryadi.

Bagi pemain berusia 18 tahun, pengalaman tersebut membuka kesempatan mempelajari tuntutan permainan pada level yang lebih tinggi.

"Rasanya sangat senang dan membanggakan bisa bermain satu lapangan dengan para pemain senior. Saya juga merasa mendapatkan banyak pengalaman dari mereka," terangnya.

Pesan Yusuf Meilana yang Membuat Paulinus Bermain Tanpa Beban Di balik keberanian Paulinus menghadapi pemain Western Australia Football Team, terdapat dukungan sederhana dari salah seorang seniornya.

Bek Persebaya Surabaya, Yusuf Meilana, memberikan pesan agar gelandang muda tersebut tidak membiarkan tekanan merampas kegembiraan bermain sepak bola.

"Salah satu yang memberikan arahan kepada saya adalah Mas Yusuf Meilana. Beliau mengingatkan agar saya tetap tenang, tidak merasa tertekan, dan menikmati permainan. Arahan itu membantu saya bermain lebih lepas di lapangan," ujarnya.

Nasihat tersebut terasa penting karena pertandingan pertama bersama tim senior sering menghadirkan tekanan berbeda dibandingkan kompetisi kelompok usia.

Paulinus harus beradaptasi dengan tempo permainan, tuntutan pengambilan keputusan, dan ekspektasi ketika mengenakan seragam Green Force.

Namun, debut bukanlah garis akhir perjalanan yang selama ini diperjuangkannya melalui pembinaan usia muda.

Paulinus memahami kesempatan berikutnya hanya bisa diperoleh dengan menjaga perkembangan, disiplin latihan, dan kemampuan bersaing bersama pemain senior.

"Target saya ke depan adalah terus bekerja keras agar bisa mendapatkan kesempatan bermain lagi dan membela tim utama Persebaya," tuturnya.

Keinginan tersebut menjadi penegasan jika pengalaman selama 45 menit justru membuatnya semakin lapar mendapatkan menit bermain.

Setelah Marselino Ferdinan Pergi, Mampukah Paulinus Menjadi Harapan Baru? Kemunculan Paulinus menghadirkan cerita menarik di tengah perjalanan Persebaya Surabaya mencari generasi baru pemain muda potensial.

Ingatan publik sepak bola Surabaya tentu masih menyimpan perjalanan Marselino Ferdinan, gelandang berbakat yang pernah tumbuh bersama Green Force sebelum melanjutkan karier ke Eropa.

Marselino kemudian memilih bergabung dengan Persija Jakarta pada musim 2026/2027 setelah menjalani petualangan di sepak bola Eropa sejak musim 2022/2023.

Kepergiannya meninggalkan kenangan tentang bagaimana seorang pemain muda bisa berkembang hingga mendapatkan perhatian lebih luas.

Namun, Paulinus tentu tidak harus menjadi Marselino berikutnya untuk membuktikan kualitasnya bersama Persebaya Surabaya.

Ia memiliki perjalanan, karakter permainan, dan kesempatan tersendiri untuk membangun identitas sebagai gelandang serang masa depan Green Force.

Perjalanan dari SSB, Pelindo, hingga menembus tim senior menunjukkan proses panjang yang masih harus dilanjutkan dengan kerja keras.

Terlebih, persaingan mendapatkan tempat di skuad utama menuntut konsistensi yang tidak cukup dibuktikan melalui satu pertandingan persahabatan.

"Saya ingin terus berkembang dan membuktikan bahwa saya mampu bersaing di level senior," tutup Paulinus.

Kalimat sederhana tersebut menyimpan ambisi seorang anak muda yang belum ingin berhenti setelah merasakan pengalaman pertamanya bersama tim utama.

Pada akhirnya, kisah Paulinus bukan tentang melupakan nama besar yang pernah lahir dari Persebaya Surabaya, melainkan memberi ruang bagi generasi berikutnya untuk tumbuh.