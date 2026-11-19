JawaPos.com – Persib Bandung menjamu Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk melanjutkan hasil positif di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut. Kapten Persib Marc Klok juga menegaskan ambisi timnya untuk meraih kemenangan.

Marc Klok Ingin Persib Raih Kemenangan Kapten Persib Marc Klok juga bertekad membawa timnya meraih hasil positif saat kembali bermain di Stadion GBLA.

Ia menegaskan bahwa fokus utama tim adalah memberikan hasil terbaik untuk Persib, tanpa memandang siapa lawan yang dihadapi.

"Seperti yang saya katakan, kami berada di empat kompetisi, kami ingin memenangkan keempatnya. Besok adalah kesempatan lain bagi kami untuk menaruh hasil yang baik di ACC dan mendapatkan 6 poin dari dua (pertandingan) dan itu targetnya," beber Marc Klok.

"Dan, siapa pun yang melawan kami, dari tim mana, dari negara mana, itu tidak benar-benar penting. Kami hanya fokus pada Persib," lanjutnya.

Prediksi Skor Persib Bandung vs Shan United Persib Bandung dan Shan United belum pernah bertemu di kompetisi mana pun. Dengan demikian, pertandingan Kamis malam nanti akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Persib mencatatkan hasil cukup baik. Maung Bandung berhasil meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari Java United di Super League.

Tim asuhan Igor Tolic tersebut juga memiliki rekor kandang yang apik. Dari tujuh pertandingan di hadapan pendukung sendiri, Persib meraih enam kemenangan dan satu hasil imbang saat menghadapi Dewa United.

Sementara itu, Shan United datang ke Bandung dengan catatan yang tidak terlalu meyakinkan. Tim asal Myanmar tersebut meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Berdasarkan catatan tersebut, Persib memiliki modal lebih baik untuk menghadapi Shan United. Apalagi, Maung Bandung belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan kandang yang disebutkan.