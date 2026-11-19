JawaPos.com - Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya memutuskan menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat menjamu Java United pada Sabtu (21/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah panpel melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pertandingan kandang.

Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan bahwa penutupan tribun utara merupakan langkah yang harus diambil demi menjaga keselamatan seluruh penonton yang hadir di stadion.

Menurut Ram, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan kejadian pada pertandingan musim ini. Panpel juga mempertimbangkan sejumlah insiden yang terjadi sepanjang musim sebelumnya.

Ram menyebut pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh area stadion berada dalam kondisi aman dan nyaman. Namun, selama ini panpel mengaku kesulitan melakukan koordinasi dengan pihak yang berada di tribun utara.

"Untuk tribun utara, panpel tidak bisa menjangkaunya. Panpel tidak punya partner di tribun utara yang bisa diajak bicara atau koordinasi bagaimana mengelola keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya pertandingan," jelas Ram dilansir situs resmi klub.

Koordinasi Keamanan Jadi Persoalan Berbeda dengan tribun lainnya, area utara disebut tidak memiliki marshal yang bekerja sama dengan panpel untuk membantu menjaga ketertiban selama pertandingan.

Ram juga menyoroti sejumlah insiden yang pernah terjadi di tribun tersebut. Mulai dari penyalaan flare dan petasan hingga tindakan kekerasan terhadap steward maupun panpel. Bahkan, Wakapolrestabes juga pernah menjadi sasaran lemparan petasan.

Penutupan tribun utara diharapkan menjadi momentum bagi panpel dan suporter untuk duduk bersama mencari solusi. Dengan begitu, seluruh elemen pendukung Persebaya bisa memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya Terima Denda Rp870 Juta Selain persoalan keselamatan, panpel juga menyoroti besarnya kerugian finansial akibat sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Berdasarkan catatan periode 2025 hingga 2026, Persebaya telah menerima denda sebesar Rp870 juta akibat sejumlah pelanggaran yang berkaitan dengan tribun utara.

Rinciannya, denda Rp250 juta pada laga melawan Persik (23 Mei 2026), Rp250 juta saat menghadapi Persib (3 Maret 2026), serta Rp120 juta ketika bertemu Arema (22 November 2025).

Selain itu, Persebaya juga didenda Rp200 juta saat melawan Bali United pada 23 Mei 2025 dan Rp50 juta ketika menghadapi Persib pada 1 Maret 2025.

Sementara itu, enam pemegang tiket terusan tribun utara diberikan dua pilihan. Mereka bisa melakukan upgrade ke kategori Super Fans tanpa biaya tambahan atau mengajukan pengembalian dana (refund).