JawaPos.com – Reza Arya Pratama merasa bangga setelah mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Dia menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang dipanggil pelatih John Herdman.

Melalui media sosial, Reza Arya mengungkapkan kebanggaannya karena kembali mendapat kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia. Dia juga bersyukur bisa menjadi bagian dari skuad yang mengikuti pemusatan latihan tersebut.

"Saya selalu bangga mengenakan jersey ini, dan saya selalu bersyukur telah dipanggil ke sini," tulis Reza Arya Pratama melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (18/11/2026).

Kiper berusia 26 tahun tersebut menjalani pemusatan latihan pada 9 hingga 17 November 2026. Dalam agenda tersebut, Timnas Indonesia juga melakoni pertandingan uji coba melawan Bali United.

Penampilan Reza Arya Curi Perhatian di Persebaya Pemanggilan Reza Arya tidak lepas dari penampilannya bersama Persebaya pada awal kompetisi Super League musim ini.

Sebagai kiper baru, dia berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi utama. Bahkan, Ernando Ari harus duduk di bangku cadangan dalam empat pertandingan terakhir Persebaya.

Dalam lima pertandingan Super League, Reza Arya juga sudah mencatatkan sejumlah penyelamatan penting. Berdasarkan data iLeague, kiper kelahiran Parepare tersebut telah membukukan 11 penyelamatan.

Meski demikian, Reza Arya belum berhasil mencatatkan clean sheet bersama Persebaya. Sejauh ini, mantan kiper PSM Makassar itu sudah kebobolan lima gol dari lima pertandingan yang dimainkannya di Super League.

Reza Arya Kembali Fokus Bersama Persebaya Setelah menyelesaikan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia, Reza Arya kini kembali bersiap memperkuat Persebaya.

Bajul Ijo dijadwalkan menghadapi Java United pada 21 November mendatang. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Reza Arya untuk melanjutkan penampilan positifnya bersama klub.