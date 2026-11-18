JawaPos.com – Bali United menunjukkan penampilan menjanjikan pada awal kompetisi Super League 2026/2027. Serdadu Tridatu mampu bersaing di papan atas klasemen setelah melewati sembilan pertandingan dengan catatan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil tersebut menempatkan Bali United di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Tim asal Pulau Dewata itu juga menunjukkan produktivitas tinggi dengan mencetak 26 gol dari sembilan pertandingan.

Catatan positif tersebut tidak lepas dari kekompakan di dalam skuad. Kapten Bali United Ricky Fajrin mengungkapkan bahwa hubungan antarpemain yang terjalin dengan baik menjadi salah satu faktor penting di balik performa tim musim ini.

Menurut Ricky, kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas turut memberikan dampak positif bagi kekuatan tim. Namun, hal yang paling penting adalah sikap seluruh pemain yang mampu menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi.

"Musim ini memang pemain asing yang bergabung memiliki kualitas dan tidak merasa diri sebagai pemain bintang. Semua pemain sama dan saling membantu untuk tim Bali United," ujar Ricky.

Komunikasi Jadi Kunci Kekompakan Bali United Ricky juga menilai komunikasi yang terbangun di dalam skuad menjadi salah satu alasan chemistry antarpemain semakin kuat. Hubungan tersebut tidak hanya terjalin ketika menjalani latihan dan pertandingan, tetapi juga dalam aktivitas di luar lapangan.

Peran tim pelatih turut dinilai penting dalam menjaga komunikasi tersebut. Ricky menyebut jajaran pelatih berusaha menjadi penghubung agar setiap pemain bisa saling memahami dan menjaga konsistensi permainan.

Hal senada disampaikan pelatih Bali United Johnny Jansen. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima pemain yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk menjembatani komunikasi antara pemain dan tim pelatih. Ricky Fajrin menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut.

Kelima pemain itu berasal dari pemain lokal maupun asing. Mereka dilibatkan dalam berbagai pembahasan, termasuk ketika tim harus menentukan rencana perjalanan untuk pertandingan tandang.

Menurut Johnny, keputusan seperti waktu keberangkatan tim perlu dibicarakan bersama agar seluruh pemain merasa nyaman. Misalnya, apakah tim akan berangkat dua hari atau sehari sebelum pertandingan.

Cara tersebut diterapkan untuk menjaga kebersamaan sekaligus memastikan setiap pemain memiliki kesempatan menyampaikan pendapat.

Kekompakan Bali United Diuji Saat Hadapi Persib Setelah jeda internasional November, Bali United mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Tantangan berat sudah menanti karena Serdadu Tridatu dijadwalkan bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League, Minggu (22/11/2026).

Kekompakan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Bali United akan kembali diuji saat menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.