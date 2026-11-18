JawaPos.com – Semen Padang FC resmi mengakhiri masa tugas Denny Shulton sebagai General Manager (GM) klub. Keputusan tersebut diumumkan pada Rabu (18/11), setelah jajaran manajemen Kabau Sirah melakukan evaluasi menyeluruh seusai berakhirnya putaran pertama Pegadaian Championship 2026/27.

Perubahan di jajaran manajerial ini menjadi bagian dari langkah pembenahan internal Semen Padang FC. Manajemen berharap penyegaran tersebut dapat membawa dampak positif bagi perjalanan tim, terutama dalam menghadapi persaingan pada putaran kedua kompetisi.

CEO Semen Padang FC Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade menyampaikan apresiasi kepada Denny Shulton atas kontribusinya selama menjalankan tugas bersama klub asal Sumatera Barat tersebut.

Menurut Ammar, Denny telah memberikan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk mendampingi perjalanan Semen Padang FC. Manajemen pun menghargai berbagai kontribusi yang telah diberikan selama dirinya menjabat sebagai General Manager.

"Manajemen Semen Padang FC menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, waktu, serta kontribusi yang telah diberikan oleh Denny Shulton selama mengemban amanah dan mendampingi perjalanan tim," ujar Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade dalam keterangan resminya, Rabu (18/11), dilansir iLeague.

Operasional Tim Dipastikan Tetap Berjalan Normal Meski terjadi perubahan pada posisi penting dalam struktur klub, manajemen memastikan aktivitas tim tidak akan terganggu. Program latihan dan persiapan menghadapi pertandingan berikutnya tetap berjalan sesuai agenda yang telah disusun.

Ammar menjelaskan, seluruh tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah koordinasi General Manager kini telah dialihkan kepada jajaran manajemen serta ofisial klub yang masih bertugas.

Dengan demikian, perubahan tersebut tidak akan memengaruhi aktivitas operasional harian maupun persiapan teknis tim. Para pemain dan staf pelatih tetap diminta menjaga fokus menghadapi persaingan kompetisi yang semakin ketat.

"Kami memastikan seluruh agenda tim tetap berjalan normal sesuai rencana. Keluarga besar Semen Padang FC mendoakan yang terbaik dan kesuksesan bagi Denny Shulton dalam langkah serta perjalanan kariernya ke depan," tambahnya.

Semen Padang FC Fokus Hadapi Putaran Kedua Berakhirnya masa tugas Denny Shulton menjadi salah satu bagian dari evaluasi Semen Padang FC setelah melewati putaran pertama. Manajemen kini berupaya memastikan seluruh elemen klub dapat bekerja lebih optimal untuk memperbaiki performa tim.

Memasuki putaran kedua Pegadaian Championship 2026/27, Kabau Sirah membutuhkan persiapan matang. Konsistensi permainan, kesiapan pemain, serta koordinasi di dalam klub menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.