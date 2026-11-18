JawaPos.com - Performa Irfan Jaya bersama Bali United menunjukkan peningkatan pada kompetisi Super League 2026/2027. Penyerang sayap asal Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari pelatih Johnny Jansen karena dinilai tampil lebih konsisten dibandingkan musim sebelumnya.

Johnny melihat Irfan memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pemain penting di lini serang Serdadu Tridatu. Kemampuan teknik, visi bermain, hingga insting mencetak gol menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian khusus dari pelatih asal Belanda tersebut.

Johnny mengakui bahwa ketika pertama kali menangani Bali United pada 2025, Irfan sebenarnya sudah memiliki kualitas menjanjikan. Namun, persoalan kebugaran dan cedera sempat membuat kontribusinya belum maksimal.

Situasi berbeda terlihat pada musim ini. Irfan dinilai mampu menjaga kondisi fisiknya dengan lebih baik sehingga bisa tampil lebih konsisten dan memberikan kontribusi besar untuk tim.

"Irfan Jaya memiliki teknikal yang bagus, visi bermain yang baik dan memiliki insting dalam mencetak gol. Hanya memang musim lalu, Irfan kadang masih harus injury dan mengalami kebugaran fisik yang terbilang minim," ujar Johnny dilansir situs resmi klub.

"Musim ini Irfan Jaya semakin menunjukkan kualitasnya dengan semangat juang di lapangan, masuk ke box lawan dan naluri mencetak golnya yang tinggi," lanjutnya.

Catatan Gol dan Assist Irfan Jaya Meningkat Penilaian Johnny Jansen sejalan dengan catatan statistik Irfan sepanjang musim ini. Dari sembilan penampilan di kompetisi Super League 2026/2027, pemain bernama lengkap Irfan Samaling Kumi itu sudah mengoleksi lima gol dan tiga assist.

Kontribusinya juga terlihat di ajang I.League Cup. Irfan berhasil mencatatkan satu gol dan satu assist bersama Bali United.

Catatan tersebut menunjukkan peningkatan produktivitas jika dibandingkan dengan musim sebelumnya. Saat itu, Irfan membutuhkan 22 pertandingan di Super League untuk mengumpulkan lima gol dan lima assist.

Kini, dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit, produktivitas golnya sudah meningkat. Irfan bahkan menjadi salah satu pemain lokal dengan kontribusi gol terbesar di skuad Bali United bersama Teppei Yachida.

Irfan Jaya Berpeluang Kembali ke Timnas Indonesia? Performa impresif tersebut turut memunculkan harapan agar Irfan kembali mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Apalagi, pemain berusia 30 tahun itu pernah menjadi bagian dari skuad Garuda pada era Shin Tae-yong.

Namun, namanya belum masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada November 2026.

Meski demikian, Irfan memilih menghormati keputusan tim pelatih. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah memberikan kontribusi terbaik untuk Bali United.

"Saya menghargai keputusan tim pelatih, sebab masih banyak pemain lain yang memiliki kualitas untuk perkembangan Timnas Indonesia lebih baik. Untuk saat ini, fokus saya adalah bersama tim Bali United," kata Irfan.