JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian kepada Arlyansyah Abdulmanan dan Zanadin Fariz setelah keduanya menunjukkan kombinasi apik dalam laga uji tanding melawan Bali United. Herdman menilai kedua pemain muda tersebut memiliki kualitas dan prospek besar untuk menjadi bagian penting dari masa depan skuad Garuda.

Arlyansyah dan Zanadin merupakan dua dari 22 pemain yang mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Agenda tersebut digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, pada 9–17 November 2026.

Selama pemusatan latihan, Herdman memprioritaskan peningkatan kemampuan fisik dan pemahaman taktik. Materi latihan itu kemudian diterapkan dalam laga uji coba tertutup menghadapi Bali United yang berakhir imbang 1-1.

Dalam pertandingan tersebut, Arlyansyah dan Zanadin sukses mencuri perhatian Herdman. Keduanya dinilai memiliki kreativitas dalam membangun serangan dan menjalankan instruksi yang diberikan dengan baik.

"Saya pikir keduanya (Arly dan Zanadin) berusaha mengontrol tempo permainan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Mereka mencoba mencari celah di belakang pertahanan lawan, berani menyerang area tengah, serta membuka ruang di sisi sayap pada waktu yang tepat,” kata Herdman, dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (18/11).

Kombinasi Arlyansyah dan Zanadin Berbuah Gol Herdman juga menyoroti kecermatan Arlyansyah dan Zanadin dalam membaca permainan. Menurutnya, kedua pemain tersebut memiliki keberanian untuk mengeksploitasi ruang, termasuk di area sempit yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

"Menurut saya, kedua pemain tersebut memiliki pemahaman yang baik terhadap permainan. Mereka tidak takut beroperasi di area half-space maupun di ruang-ruang sempit,” terangnya.

Kombinasi keduanya juga berbuah gol bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Herdman secara khusus mengapresiasi proses terciptanya gol yang memperlihatkan kerja sama apik antara kedua pemain.

"Saya pikir gol Arly merupakan gol yang luar biasa. Menyenangkan melihat kombinasi permainan antara Zanadin dan Arly yang menghasilkan gol tersebut," tutur Herdman.

Meski memberikan pujian, Herdman mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat berpuas diri. Ia berharap Arlyansyah dan Zanadin terus meningkatkan kualitas permainan mengingat perjalanan karier mereka masih panjang.

"Saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa permainan hari ini mungkin tidak akan sempurna. Namun, saya ingin mereka menikmati momen ini dan menunjukkan karakter permainan masing-masing,” tandas Herdman.

Arlyansyah Jalani Kesempatan Perdana di Timnas Senior Bagi Arlyansyah, pemanggilan kali ini menjadi kesempatan perdana untuk memperkuat Timnas Indonesia senior. Sebelumnya, pemain Persija Jakarta itu telah memiliki pengalaman membela skuad Merah Putih di berbagai kelompok umur.

Sementara itu, Zanadin sudah pernah mendapat panggilan ke Timnas Indonesia pada 2024. Kini, pemain Persik Kediri tersebut kembali memperoleh kesempatan dan berhasil memberikan kesan positif kepada Herdman.