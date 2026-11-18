JawaPos.com — Panitia pelaksana Persebaya Surabaya menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) mulai laga kandang melawan Java United, Sabtu (21/11/2026), demi keamanan dan kenyamanan penonton.

Keputusan itu menyusul evaluasi sejumlah laga kandang, dengan lima sanksi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada periode 2025–2026 yang membuat klub didenda total Rp 870 juta.

Mengapa Tribun Utara GBT Ditutup? Ketua Panpel Persebaya Surabaya Ram Surahman menjelaskan, penutupan tribun utara berangkat dari evaluasi atas sejumlah pertandingan kandang belakangan ini dan musim lalu.

“Demi untuk keamanan dan kenyamanan bersama, kami terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelanggaraan pertandingan home,” terang Ram.

Bagi Ram, salah satu kendala panpel adalah ketiadaan pihak yang bisa diajak berkoordinasi untuk menjaga tribun utara selama laga berlangsung.

Di sektor lain Stadion Gelora Bung Tomo, panpel punya jalur koordinasi melalui marshal yang bertugas membantu menjaga keamanan dan kenyamanan penonton.

“Namun untuk tribun utara, panpel tidak bisa menjangkaunya. Panpel tidak punya partner di tribun utara yang bisa diajak bicara atau koordinasi bagaimana mengelola keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya pertandingan,” kata Ram.

“Semua tribun lain ada marshal yang ditugaskan bersama kami untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Hanya tribun utara yang tidak,” lanjutnya.

Ram menyebut penyalaan flare dan petasan hingga pengeroyokan terhadap steward dan panpel sebagai kejadian yang menjadi perhatian dalam evaluasi.

“Termasuk saat Bapak wakapolrestabes malah dilempar petasan di depannya,” ujar Ram, mencontohkan salah satu insiden yang menurutnya menunjukkan risiko bagi orang-orang di stadion.

Dari Mana Denda Rp 870 Juta Berasal? Denda Rp 870 juta yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persebaya Surabaya berasal dari lima pertandingan kandang sepanjang Maret 2025 hingga Mei 2026.

Dua sanksi terbesar masing-masing bernilai Rp 250 juta, sehingga laga melawan Persik Kediri dan Persib Bandung menyumbang Rp 500 juta dari total tersebut.

Saat Persebaya Surabaya menjamu Persik Kediri pada 23 Mei 2026, petasan menyala selama pertandingan dan sejumlah flare dinyalakan menjelang laga berakhir.

Penyalaan flare bermula dari tribun utara, kemudian diikuti tribun timur dan selatan, dalam rangkaian kejadian yang berujung pada denda Rp 250 juta untuk Green Force.

Denda dengan nominal yang sama dijatuhkan setelah Persebaya Surabaya menghadapi Persib Bandung pada 3 Maret 2026, ketika petasan dan kembang api dinyalakan di tribun utara.

Pada laga melawan Arema FC, 22 November 2025, Komdis PSSI menjatuhkan denda Rp 120 juta setelah petasan tercatat menyala enam kali di sektor tersebut.

Dalam laga melawan Bali United pada 23 Mei 2025, penyalaan flare dalam jumlah banyak oleh suporter di Stadion Gelora Bung Tomo membuat klub didenda Rp 200 juta.

Saat menjamu Persib Bandung pada 1 Maret 2025, satu kali penyalaan flare dari tribun utara berujung denda Rp 50 juta.

Apa yang Dicari Panpel dari Penutupan Ini? Ram ingin penutupan tribun utara menjadi kesempatan bagi panpel dan suporter untuk duduk bersama mencari cara menjaga keamanan selama pertandingan kandang Persebaya Surabaya.

Pembicaraan itu diharapkan bisa menjawab persoalan koordinasi yang selama ini dihadapi panpel di sektor tersebut, sekaligus membangun komitmen untuk menjaga kenyamanan semua penonton di Gelora Bung Tomo.

“Sejak musim lalu, kalau masih ingat, kami kena denda cukup besar. Dan, musim ini tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat,” ungkap Ram.

“Karena itu, kami ambil keputusan tersebut. Sambil nanti bisa ditemukan formula baru,” lanjutnya.

Bagi panpel, besarnya denda menggambarkan kerugian yang sudah ditanggung klub, sementara kejadian seperti pelemparan petasan dan pengeroyokan menunjukkan risiko terhadap keselamatan orang di stadion.

Ram menempatkan tanggung jawab menjaga keamanan pada panpel sebagai penyelenggara dan mengajak suporter ikut mencari cara agar pertandingan bisa berlangsung dengan nyaman.

“Stadion ini adalah rumah kita bersama, kita jaga bersama. Tinggal bagaimana komitmen semua pihak untuk bisa menjadikan keinginan bersama ini terlaksana,” kata Ram.

Bagaimana Nasib Enam Pemegang Tiket Terusan? Ada enam pemegang tiket terusan tribun utara yang terdampak keputusan panpel menjelang laga Persebaya Surabaya melawan Java United pada Sabtu (21/11/2026).

Panpel menawarkan dua pilihan kepada mereka, yakni pindah ke kategori Super Fans tanpa biaya tambahan atau menerima pengembalian dana untuk tiket terusan yang sudah dibeli.

“Untuk teman teman yang telah pegang tiket terusan utara yang berjumlah 6 orang, kami mohon maaf karena terdampak putusan ini. Kami tawarkan untuk upgrade di super fans tanpa menambah biaya, atau bisa refund,” pungkas Ram.

Pilihan pindah ke Super Fans memberi keenam pemegang tiket terusan jalan untuk tetap menyaksikan laga kandang Persebaya Surabaya dari sektor lain di Stadion Gelora Bung Tomo.

Mereka yang memilih pengembalian dana bisa mengambil opsi kedua yang ditawarkan panpel setelah akses menonton dari tribun utara ditutup.

Laga melawan Java United menjadi pertandingan pertama yang terdampak keputusan tersebut, sekaligus kesempatan bagi panpel untuk menjalankan pengaturan penonton dengan tribun utara ditutup.