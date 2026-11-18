JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi kepada Arlyansyah Abdulmanan yang mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia senior. Penampilan pemain muda tersebut menjadi perhatian setelah mampu mencetak gol dalam pertandingan uji coba bersama skuad Garuda.

Bagi Shin Tae-yong, kesempatan Arly membela tim nasional senior merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Terlebih, pemain tersebut mampu memanfaatkan kepercayaan yang diberikan dengan menunjukkan kontribusi langsung di lapangan.

Arly menjadi salah satu dari enam pemain Persija Jakarta yang baru saja menyelesaikan agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 7–16 November 2026.

Selain Arly, lima pemain Persija lainnya yang mengikuti agenda tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.

Keenam pemain itu kini telah kembali bergabung dengan Macan Kemayoran. Mereka sudah mengikuti sesi latihan bersama di Persija Training Ground pada Selasa (17/11).

Namun, tim pelatih tidak langsung memberikan porsi latihan penuh kepada seluruh pemain. Mengingat beberapa di antaranya baru saja menyelesaikan pertandingan uji coba bersama Timnas Indonesia, pemulihan kondisi fisik menjadi perhatian utama.

Shin Tae-yong Puji Performa Arlyansyah Shin Tae-yong menilai keberhasilan Arly menembus skuad senior Timnas Indonesia merupakan perkembangan positif. Ia melihat pencapaian tersebut sebagai hasil dari potensi pemain muda yang terus diasah melalui pembinaan dan kesempatan bermain.

Menurutnya, seorang pemain muda membutuhkan kepercayaan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena itu, keberhasilan Arly mendapat panggilan ke timnas senior sekaligus mencetak gol menjadi sesuatu yang membanggakan.

“Oh, itu merupakan sesuatu yang patut mendapat apresiasi luar biasa. Sebagai pelatih dan pendidik yang bertugas membimbing para pemain agar mampu menunjukkan potensi terbaiknya, melihat pemain muda seperti Arly mendapat panggilan ke Timnas senior dan langsung mencetak gol dalam laga uji coba merupakan hal yang luar biasa,” kata Shin Tae-yong dilansir iLeague.

Tidak hanya Arly, Shin juga memberikan perhatian kepada perkembangan Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan. Kedua pemain tersebut mulai mendapatkan kepercayaan lebih reguler untuk memperkuat Timnas Indonesia senior.

Shin menilai pengalaman bersama tim nasional akan memberikan dampak positif bagi perkembangan karier keduanya. Kesempatan bermain di level internasional juga bisa menjadi bekal penting ketika kembali memperkuat Persija.

Ia berharap para pemain muda tersebut terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas permainan. Apalagi, keberadaan pemain muda potensial menjadi salah satu modal penting bagi Persija dalam menghadapi kompetisi mendatang.

“Ini akan menjadi aset besar bagi tim kami di masa depan sekaligus momentum yang baik baginya untuk berkembang menjadi pemain hebat. Saya rasa pencapaian tersebut sangat patut mendapat apresiasi,” tuturnya.