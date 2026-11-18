JawaPos.com - Persib Bandung membidik kemenangan kedua di ASEAN Club Championship (ACC-Shopee Cup) 2026/2027. Kali ini, Maung Bandung akan menjamu wakil Myanmar, Shan United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi Persib karena menjadi kesempatan bagi skuad Pangeran Biru untuk kembali bermain di hadapan pendukung sendiri di GBLA setelah menjalani sejumlah pertandingan sebelumnya.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan timnya telah memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal setelah jeda internasional. Beberapa hari latihan digunakan untuk mematangkan strategi sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan yang masih perlu ditingkatkan.

Menurut Tolic, persiapan tim tidak hanya difokuskan untuk menghadapi Shan United. Persib juga mulai memperhatikan kebutuhan tim menjelang pertandingan berikutnya melawan Bali United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

"Kami memiliki waktu beberapa hari latihan yang tersedia, jadi kami memanfaatkannya untuk persiapan, tidak hanya untuk pertandingan, tetapi kami juga menggunakannya untuk mempersiapkan beberapa hal di dalam tim," ujar Igor Tolic.

Persib memiliki modal positif untuk menghadapi pertandingan ini. Pada laga pembuka Shopee Cup, klub kebanggaan Bobotoh tersebut berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan wakil Thailand, Port FC.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Persib. Meski begitu, Tolic tidak ingin anak asuhnya menganggap remeh Shan United. Pelatih asal Kroasia itu menilai lawannya memiliki kualitas yang patut diwaspadai.

"Shan United adalah tim yang bagus. Kami memulai dengan baik di kompetisi Shopee Cup, pertandingan pertama melawan Port FC berhasil dengan sukses. Kami meraih tiga poin. Sekarang, kami menghadapi lawan yang bagus," katanya.

Igor Tolic Ingin Persib Lanjutkan Tren Positif Selain memburu kemenangan, Persib juga ingin memberikan penampilan terbaik di hadapan Bobotoh. Dukungan suporter di Stadion GBLA diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk mempertahankan hasil positif di kompetisi Asia tersebut.

Tolic mengaku senang bisa kembali ke GBLA. Ia berharap Persib mampu melanjutkan tren kemenangan sekaligus memberikan kebahagiaan kepada para pendukung yang hadir langsung di stadion.

"Senang bisa kembali ke GBLA dan berharap kami dapat mempertahankan hasil bagus di turnamen ini, membuat para suporter senang serta melanjutkan tren positif ini," lanjutnya.

Terkait kondisi rumput Stadion GBLA, Tolic juga memberikan penilaian positif. Ia melihat adanya peningkatan dibandingkan kondisi lapangan ketika Persib terakhir kali menjamu PSM Makassar.

Meski belum sepenuhnya sempurna, kualitas permukaan lapangan dinilai sudah jauh lebih baik. Kondisi tersebut menjadi kabar positif bagi Persib yang membutuhkan lapangan dalam kondisi layak untuk menjalankan permainan terbaiknya.

"Ya ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya pikir ini masih belum sempurna, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya," tutup Tolic.

Marc Klok Tegaskan Persib Incar Empat Gelar Sementara itu, kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan bahwa timnya tidak ingin kehilangan fokus dalam menjalani persaingan Shopee Cup 2026/2027. Menurutnya, setiap pertandingan di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena diikuti tim-tim yang berstatus juara di negara masing-masing.

Klok mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang sebelah mata kekuatan Shan United. Ia menilai persaingan di Shopee Cup cukup ketat karena setiap peserta memiliki kualitas serta ambisi yang sama untuk meraih gelar juara.

Pemain bernomor punggung 23 itu menyebut Persib harus memberikan perhatian serius kepada seluruh lawan yang dihadapi. Status sebagai salah satu klub besar Indonesia tidak boleh membuat Maung Bandung merasa lebih unggul sebelum pertandingan dimainkan.

"Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami tahu bahwa kompetisi ini, Shopee Cup adalah sebuah liga dan turnamen dengan banyak tim juara internasional dari seluruh Asia Tenggara. Jadi tidak ada pertandingan yang mudah," ujar Marc Klok.

Menurut Klok, menghadapi klub-klub yang memiliki pengalaman menjadi juara di kompetisi domestik tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Setiap tim datang dengan tujuan yang sama, yakni bersaing dan membawa pulang trofi.

Karena itu, Persib memilih untuk tetap menghormati semua lawan sekaligus menjaga fokus terhadap persiapan tim sendiri. Klok menegaskan bahwa hasil pertandingan nantinya sangat bergantung pada bagaimana Persib menjalankan permainan di lapangan.

"Anda bermain melawan para pemenang, Anda bermain melawan orang-orang yang memenangi trofi dan pada akhirnya, kalian semua datang bersama untuk menang, untuk memenangi trofi atau berjuang untuk trofi. Jadi kami tidak meremehkan siapa pun. Kami terus fokus kepada diri kami sendiri," tegasnya.

Klok juga mengungkapkan ambisi besar Persib untuk meraih prestasi di seluruh kompetisi yang diikuti musim ini. Ia menyebut Maung Bandung memiliki target untuk memenangkan empat ajang.

"Kami berada di empat kompetisi, kami ingin memenangi keempatnya. Besok adalah kesempatan lain bagi kami untuk mendapatkan hasil yang baik di Shopee Cup dan meraih enam poin dari dua laga, dan itulah targetnya," ucap Klok.

Pertandingan melawan Shan United pun menjadi kesempatan bagi Persib untuk mengamankan kemenangan sekaligus menjaga catatan positif di Shopee Cup. Tambahan tiga poin akan membuat Maung Bandung mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal.