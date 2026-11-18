JawaPos.com - Persija Jakarta mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi jadwal pertandingan padat pada akhir November 2026. Macan Kemayoran harus menjalani tiga pertandingan dalam rentang delapan hari. Kondisi tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong membuka peluang melakukan rotasi demi menjaga kebugaran skuad.

Rangkaian pertandingan Persija dimulai dengan lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11).

Setelah menghadapi PSM, Persija tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Tim ibu kota itu harus segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Sumsel United dalam ajang I.League Cup 2026/2027 pada Selasa (24/11).

Agenda padat tersebut berlanjut dengan pertandingan menghadapi Garudayaksa FC pada Sabtu (28/11). Dengan tiga laga dalam waktu berdekatan, Persija dituntut mampu mengatur kondisi fisik pemain agar tetap kompetitif di setiap pertandingan.

Shin Tae-yong Khawatir Pemain Persija Kelelahan Shin Tae-yong mengakui situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Selain jarak waktu antarlaga yang singkat, perjalanan dari Parepare menuju Jakarta juga berpotensi mengurangi waktu pemulihan para pemain.

Pelatih asal Korea Selatan itu memperkirakan para pemain akan mengalami kelelahan karena harus kembali melakukan perjalanan setelah pertandingan melawan PSM Makassar.

“Setelah pulang dari Makassar, sebenarnya para pemain hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk tidur setelah pertandingan karena harus langsung melakukan perjalanan kembali ke Jakarta. Dua hari setelah tiba di Jakarta, kami sudah harus bertanding lagi. Karena itu, secara keseluruhan para pemain akan sangat kelelahan,” ujar Shin Tae-yong dilansir iLeague.

Situasi tersebut membuat tim pelatih perlu mempertimbangkan komposisi pemain untuk pertandingan berikutnya. Rotasi menjadi salah satu pilihan agar beban bermain tidak hanya bertumpu pada pemain yang selama ini menjadi pilihan utama.

Pemain yang Jarang Tampil Berpeluang Mendapat Menit Bermain Shin Tae-yong juga memberikan sinyal bahwa sejumlah pemain yang belum banyak memperoleh kesempatan tampil berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak.

“Mengingat jadwal yang sangat padat, kemungkinan pada pertandingan tersebut kami akan memprioritaskan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain,” tuturnya.

Kebijakan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi pemain pelapis Persija untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain membantu menjaga kebugaran pemain utama, rotasi juga dapat menjadi cara bagi Shin Tae-yong untuk melihat kesiapan seluruh anggota skuad.