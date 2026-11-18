JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mematangkan persiapan menjelang lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Pelatih Shin Tae-yong meminta para pemain menjaga kondisi fisik dan konsentrasi agar bisa tampil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Persija dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran, terutama karena harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk menjalani pertandingan tandang.

Setelah mendapatkan waktu istirahat, para pemain Persija kembali berkumpul dengan tim pelatih pada Selasa (17/11). Shin Tae-yong memanfaatkan waktu persiapan yang tersedia untuk memulihkan kebugaran pemain sekaligus menyusun strategi menghadapi tim berjuluk Juku Eja tersebut.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku cukup puas dengan perkembangan latihan sejauh ini. Menurutnya, jeda pertandingan selama dua pekan setelah menghadapi Persebaya memberikan kesempatan bagi tim untuk mengatur kembali program latihan.

“Setelah pertandingan terakhir melawan Persebaya, kami memang memiliki jeda tanpa pertandingan selama dua pekan. Sejauh ini, aktivitas latihan berjalan dengan baik seperti biasanya,” ujar Shin.

Pemain Timnas Dapat Waktu Pemulihan Tambahan Dalam masa persiapan tersebut, pemulihan kondisi pemain menjadi salah satu perhatian utama. Shin juga memberikan waktu istirahat tambahan kepada pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas dalam pertandingan uji coba.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pemain bisa kembali dalam kondisi optimal sebelum menjalani rangkaian latihan secara penuh.

“Kemarin para pemain beristirahat dan hari ini kami kembali berkumpul. Mereka yang bermain pada pertandingan sebelumnya (uji coba bersama Timnas) akan mendapatkan tambahan satu hari untuk pemulihan. Setelah itu, mulai besok seluruh pemain kembali menjalani latihan seperti biasa,” katanya.

Selain kebugaran, Shin Tae-yong menekankan pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin para pemain Persija meremehkan kekuatan lawan, termasuk PSM Makassar yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Menurut Shin, setiap tim memiliki kualitas dan kemampuan untuk memberikan kesulitan. Karena itu, Persija harus menjalani pertandingan dengan persiapan matang tanpa kehilangan fokus.

Perjalanan Jauh ke Parepare Jadi Perhatian Perjalanan menuju Parepare juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Jarak tempuh yang cukup jauh membuat tim pelatih harus mengatur kondisi fisik pemain agar tidak mengalami penurunan performa saat pertandingan berlangsung.

“Bagi saya, setiap tim memiliki kualitas yang baik. Karena itu, kami harus selalu waspada dan tidak boleh kehilangan konsentrasi. Perjalanan tandang kali ini juga cukup jauh sehingga kami perlu mengelola kondisi fisik dengan cermat,” tutur Shin.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan kecil akibat kehilangan fokus bisa berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan. Oleh sebab itu, Persija ingin memastikan seluruh persiapan berjalan baik sebelum bertolak ke Parepare.