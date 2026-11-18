JawaPos.com - Tugas berat langsung menanti Sergio Farias setelah dipercaya menangani Borneo FC Samarinda. Pelatih asal Brasil tersebut datang dengan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam bersaing di papan atas. Tidak tanggung-tanggung, ia ingin timnya mampu meraih hasil terbaik di empat kompetisi yang akan diikuti musim ini.

Menghadapi empat turnamen sekaligus bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan persiapan matang agar para pemain mampu menjaga konsistensi sepanjang musim. Karena itu, Farias memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fisik dan mentalitas bertanding anak asuhnya.

Program latihan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kebugaran. Farias juga ingin membangun pemahaman permainan yang lebih baik, baik ketika tim menguasai bola maupun saat merebutnya kembali dari lawan.

“Saya menyukai permainan dengan intensitas sangat tinggi, terutama dalam menyerang. Untuk menjalankannya, kondisi fisik pemain harus ditingkatkan. Setiap pemain juga perlu tahu apa yang harus dilakukan setelah merebut bola. Kami perlu membangun pola pikir seperti itu,” bebernya.

Sergio Farias Ingin Borneo FC Selalu Memburu Kemenangan Farias memiliki prinsip bahwa Borneo FC harus selalu bermain dengan target kemenangan. Ia tidak ingin tim asal Samarinda itu hanya sekadar meramaikan persaingan di setiap kompetisi. Posisi teratas menjadi tujuan yang harus diperjuangkan.

Farias bukan sosok asing dalam urusan meraih gelar juara. Sepanjang karier kepelatihannya, ia telah mengoleksi sejumlah trofi bersama klub yang pernah ditanganinya. Namun, pencapaian tersebut tidak membuatnya merasa cukup. Ia ingin kembali merasakan keberhasilan mengangkat piala, kali ini bersama Borneo FC.

“Saya sudah pernah meraih beberapa gelar sepanjang karier. Itu bagian dari masa lalu. Sekarang saya ingin kembali menjadi juara. Kami harus selalu berjuang untuk berada di posisi pertama dan meraih kemenangan,” tegas Farias dilansir iLeague.

Ambisi tersebut juga terlihat dari pendekatan permainan yang ingin diterapkannya. Farias menyukai sepak bola menyerang dengan intensitas tinggi. Untuk mewujudkannya, setiap pemain dituntut memiliki kondisi fisik prima sekaligus memahami peran masing-masing di lapangan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah transisi permainan. Setelah berhasil merebut bola, pemain harus mampu mengambil keputusan dengan cepat agar tim bisa segera membangun serangan. Pemahaman tersebut penting untuk menjaga permainan tetap agresif dan efektif.

Fisik dan Mental Pemain Jadi Perhatian Di sisi lain, Farias mengaku antusias menjalani tantangan barunya di Samarinda. Ia merasa seperti kembali memulai perjalanan karier dari awal. Semangat tersebut menjadi modal untuk membangun tim yang lebih kompetitif.

Ia juga menilai Borneo FC memiliki sejumlah pemain berkualitas serta dukungan manajemen klub yang baik. Dua hal itu dianggap bisa membantu proses pembentukan tim sesuai dengan karakter permainan yang diinginkannya.

Kini, pekerjaan utama Farias adalah memaksimalkan potensi skuad Pesut Etam. Dengan empat kompetisi yang menanti, Borneo FC membutuhkan kedalaman skuad, kebugaran, dan konsistensi permainan.