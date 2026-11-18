JawaPos.com - PSS Sleman resmi menunjuk Demerson Bruno Costa sebagai pelatih sementara atau caretaker setelah mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas tim selama masa transisi kepelatihan di Super League 2026/2027.

"Kami memberikan kepercayaan kepada Demerson untuk mendampingi tim selama masa transisi ini," kata perwakilan Direksi PSS Sleman, Yoni Arseto, Kamis (17/11), dilansir iLeague.

Penunjukan Demerson menjadi langkah manajemen agar aktivitas tim tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya pergantian pelatih kepala, PSS tidak ingin persiapan menghadapi pertandingan berikutnya terganggu.

"Pengalaman dan pemahamannya terhadap tim serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan para pemain dari berbagai latar belakang menjadi pertimbangan kami, untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya," sambungnya.

Manajemen berharap kehadiran Demerson bisa menjaga kondisi tim tetap kondusif. Program latihan dan persiapan pertandingan juga diharapkan berjalan sesuai rencana sehingga para pemain tetap fokus di tengah perubahan jajaran kepelatihan.

Demerson Bukan Sosok Asing bagi PSS Sleman Keputusan menunjuk Demerson bukan tanpa alasan. Sosok asal Brasil tersebut sudah cukup mengenal lingkungan tim karena menjadi bagian dari jajaran pelatih PSS Sleman sejak kompetisi Championship 2025/2026 hingga musim ini.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan manajemen. Demerson dinilai memahami karakter pemain, kondisi ruang ganti, serta kebutuhan teknis tim. Hal itu diharapkan mempermudah proses penyesuaian setelah kepergian Pieter Huistra.

Selain pemahamannya terhadap tim, kemampuan Demerson dalam berkomunikasi dengan pemain dari berbagai latar belakang bahasa juga menjadi nilai tambah. Faktor komunikasi dinilai penting untuk menjaga hubungan antara pelatih dan pemain, terutama ketika tim sedang berada dalam masa transisi.

Perwakilan Direksi PSS Sleman, Yoni Arseto, menjelaskan bahwa penunjukan Demerson merupakan bentuk kepercayaan manajemen terhadap sosok yang sudah memahami kondisi internal tim.

Manajemen berharap pengalaman dan kemampuannya dalam membangun komunikasi dapat membantu menjaga kesinambungan program kepelatihan. Dengan begitu, para pemain tetap memiliki arah yang jelas dalam menjalani latihan maupun pertandingan.

Tugas Berat Demerson di Masa Transisi Tugas Demerson sebagai caretaker tentu tidak hanya sebatas menjaga rutinitas latihan. Ia juga diharapkan mampu mempertahankan fokus dan semangat para pemain untuk menghadapi jadwal kompetisi yang masih panjang.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi PSS Sleman. Perubahan di kursi pelatih terjadi ketika kompetisi BRI Super League 2026/2027 masih berlangsung.

Karena itu, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut perlu segera beradaptasi agar pergantian kepemimpinan tidak berdampak terhadap performa di lapangan.