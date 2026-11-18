JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan menghadapi Manila Digger FC dalam lanjutan Grup A ASEAN Club Championship (ACC) atau Shopee Cup 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Pesut Etam untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menandai debut Sergio Farias sebagai pelatih kepala.

Duel Borneo FC kontra Manila Digger dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11/2026) pukul 19.30 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC tentu mengincar tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pada pertandingan pertama Grup A, Borneo FC hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Buriram United. Hasil tersebut membuat tim asal Samarinda itu mengoleksi satu poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara.

Kemenangan menjadi target penting bagi Pesut Etam. Terlebih, mereka membutuhkan hasil positif setelah melewati periode kurang meyakinkan di kompetisi domestik.

Dalam dua pertandingan terakhir Super League, Borneo FC gagal meraih kemenangan. Mereka lebih dahulu bermain imbang 1-1 saat menghadapi PSM Makassar, sebelum harus mengakui keunggulan PSIM Jogja dengan skor 1-2.

Rentetan hasil tersebut membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-11 klasemen Super League dengan koleksi 10 poin dari delapan pertandingan. Kondisi itu menjadi gambaran bahwa tim masih membutuhkan pembenahan untuk kembali tampil konsisten.

Debut Sergio Farias Jadi Momentum Kebangkitan Situasi semakin menarik setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Mauro Jeronimo. Sebagai penggantinya, Sergio Farias dipercaya menangani tim untuk melanjutkan kompetisi musim ini.

Pertandingan melawan Manila Digger akan menjadi ujian pertama bagi pelatih asal Brasil tersebut. Farias memiliki pengalaman melatih sejumlah klub, termasuk Persija Jakarta. Pengalamannya di sepak bola Indonesia diharapkan bisa membantu proses adaptasi bersama Pesut Etam.

Persiapan Borneo FC menjelang pertandingan ini disebut berjalan positif. Para pemain memiliki waktu untuk memahami program latihan dan menyesuaikan diri dengan pendekatan yang dibawa pelatih baru.

Kehadiran Farias juga berpotensi memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan suporter sendiri.

Manila Digger Datang dengan Modal Enam Kemenangan Beruntun Meski demikian, Manila Digger bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Wakil Filipina tersebut datang dengan modal performa impresif di kompetisi domestik.

Tim asuhan Joan Esteva itu mencatat enam kemenangan beruntun di Liga Filipina. Pada pertandingan terakhir, Manila Digger berhasil mengalahkan Maharlika FC dengan skor meyakinkan 3-0.

Mereka juga menunjukkan ketajaman saat melewati babak sebelumnya di ACC 2026/2027. Manila Digger berhasil menyingkirkan Kasuka FC dengan agregat 9-2 untuk memastikan tempat di fase grup.

Menariknya, pertandingan melawan Borneo FC menjadi laga pertama Manila Digger di Grup A setelah mendapat jatah istirahat pada matchday pembuka. Artinya, mereka akan langsung menghadapi tantangan berat dengan bertandang ke Samarinda.

Dari sisi pengalaman, Borneo FC memiliki keuntungan karena sudah lebih dahulu merasakan atmosfer kompetisi tersebut. Pesut Etam juga pernah menghadapi wakil Filipina, Kaya FC, pada ACC 2024/2025. Dalam pertemuan itu, Borneo FC berhasil menang dengan skor 2-1.

Catatan tersebut bisa menjadi modal tambahan bagi tuan rumah. Namun, tren positif Manila Digger tetap perlu diwaspadai, terutama dari kemampuan mereka dalam mencetak gol.

Prediksi Skor Borneo FC vs Manila Digger Borneo FC diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Faktor kandang, pengalaman di kompetisi Asia, serta momentum pergantian pelatih menjadi sejumlah keuntungan bagi Pesut Etam.

Jika mampu menjaga keseimbangan permainan dan memaksimalkan peluang, Borneo FC memiliki kesempatan cukup besar untuk mengamankan kemenangan.

Meski Manila Digger sedang berada dalam performa bagus, kualitas skuad tuan rumah diperkirakan cukup untuk mengatasi perlawanan tim tamu.

Pertandingan ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di Grup A.

Prediksi skor: Borneo FC 2-0 Manila Digger.