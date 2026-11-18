JawaPos.com - Borneo FC Samarinda membidik kemenangan saat menjamu Manila Digger FC pada matchday kedua Grup A ASEAN Club Championship 2026/2027. Pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11/2026) malam itu sekaligus menjadi debut kompetitif Sergio Farias bersama Pesut Etam.

Borneo FC ingin meraih hasil maksimal setelah hanya mendapatkan satu poin pada pertandingan pertama. Sebelumnya, Pesut Etam bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Buriram United.

Pemain Borneo FC, Danila Mikolajewski, memastikan timnya berada dalam kondisi siap menghadapi wakil Filipina tersebut. Ia menilai persiapan berjalan baik dan kekompakan antarpemain menjadi salah satu modal penting.

Menurut Danila, suasana ruang ganti Pesut Etam saat ini berada dalam kondisi positif. Seluruh pemain memiliki tujuan yang sama dan berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap pertandingan.

"Kekompakan (chemistry) di tim kami sangat bagus. Kami semua berjuang ke satu arah dan satu tujuan yang sama. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan saat kami bermain," ujar Danila dilansir iLeague.

Meski memiliki kepercayaan diri tinggi, Danila tetap menyadari bahwa Manila Digger bukan lawan mudah. Tim asal Filipina tersebut datang dengan modal bagus setelah menjadi juara Liga Sepak Bola Filipina.

Selain itu, Manila Digger sedang berada dalam tren positif dengan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Situasi tersebut membuat Borneo FC harus bekerja keras jika ingin mengamankan tiga poin. Danila memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit, tetapi ia percaya seluruh pemain sudah memahami apa yang harus dilakukan di lapangan.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan tim yang bagus, tetapi kami tahu apa yang ingin kami lakukan dan kami akan memberikan 100 persen di setiap aksi untuk mencapai target kami besok," tegasnya.

Danila berharap Borneo FC bisa memanfaatkan dukungan suporter yang hadir langsung di Stadion Segiri. Ia ingin timnya tidak hanya mendapatkan hasil positif, tetapi juga menyuguhkan permainan yang menghibur.

"Jadi tujuan kami besok sudah jelas, karena kami ingin memenangkan pertandingan, meraih tiga poin, serta memberikan kegembiraan dan performa terbaik untuk para suporter kami," pungkasnya.

Debut Kompetitif Sergio Farias Bersama Borneo FC Pertandingan melawan Manila Digger juga menjadi momen penting bagi Sergio Farias. Pelatih asal Brasil itu akan menjalani debut kompetitif bersama Pesut Etam sejak ditunjuk menggantikan Mauro Jeronimo pada awal November 2026.

Farias mengaku puas dengan persiapan yang dijalani timnya selama sepekan terakhir. Menurut dia, para pemain menunjukkan keseriusan dan fokus selama mengikuti program latihan.

"Mengenai pekan ini, persiapannya berjalan sangat baik. Para pemain berlatih dengan sepenuh hati dan fokus untuk bermain. Saya percaya besok sangat memungkinkan bagi kami untuk menampilkan permainan yang bagus," ujar Farias dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.

Selain menyoroti kesiapan pemain dari sisi teknis, mantan pelatih Persija Jakarta itu juga menilai suasana internal tim berada dalam kondisi positif. Baginya, atmosfer ruang ganti yang kondusif menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan diri pemain.

Farias juga berharap dukungan suporter bisa menambah motivasi para pemain Borneo FC. Ia mengajak masyarakat Samarinda, khususnya Pusamania, untuk datang langsung ke Stadion Segiri dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

"Selama sepekan ini, atmosfernya sangat bagus untuk bermain. Dan saya percaya besok suporter akan datang untuk memberikan dukungan. Ketika suporter datang memberi dukungan, sangat mungkin bagi kami untuk menyajikan pertandingan yang apik," tegasnya.

Manila Digger Datang dengan Modal Enam Kemenangan Meski bermain di kandang, Borneo FC tidak boleh menganggap remeh kekuatan Manila Digger. Wakil Filipina tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Manila Digger juga memiliki modal bagus dari babak playoff. Mereka berhasil mengalahkan Kasuka FC dengan agregat 9-2 untuk memastikan tempat di fase grup ASEAN Club Championship musim ini.

Dengan catatan tersebut, tim asuhan Joan Esteva diprediksi bisa memberikan perlawanan bagi tuan rumah. Borneo FC perlu tampil disiplin dan memaksimalkan peluang jika ingin mengamankan tiga poin.