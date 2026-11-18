JawaPos.com - Matheus Lagoa mulai menunjukkan kontribusinya bersama Persebaya Surabaya setelah melewati masa pemulihan cedera. Gelandang serang asal Brasil itu langsung mencatatkan assist dalam kemenangan Green Force atas Western Australia Football Team dengan skor 4-3 pada laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026).

Lagoa memang tidak tampil sejak awal pertandingan. Ia baru masuk pada menit ke-70 untuk menggantikan pemain lain. Namun, kehadirannya langsung memberikan dampak bagi permainan Persebaya.

Hanya berselang tiga menit, pemain berusia 30 tahun tersebut mengirimkan assist yang diselesaikan Alex Martins menjadi gol pada menit ke-73.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya setelah melewati tiga pertandingan terakhir dengan hasil kurang memuaskan. Kemenangan atas tim asal Australia itu diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain sebelum kembali menjalani persaingan di kompetisi resmi.

"Menurut saya, pertandingan ini (Western Australia) sangat penting, terutama karena kami berhasil meraih kemenangan. Hasil tersebut tentu memberikan tambahan kepercayaan diri bagi seluruh pemain dan tim," beber Lagoa, Selasa (17/11) dilansir situs resmi klub.

Absen Delapan Pekan, Lagoa Mulai Kembali Bagi Lagoa, pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah cukup lama menepi. Sejak bergabung dengan Persebaya, ia harus menjalani pemulihan cedera yang membuatnya absen selama delapan pekan.

Cedera tersebut membuat proses adaptasinya bersama Green Force berjalan lebih lambat dari perkiraan. Padahal, ia datang ke Surabaya dengan harapan bisa segera membantu tim mencapai target musim 2026/2027.

Setelah menjalani proses pemulihan sesuai rencana, Lagoa kini mulai mendapatkan kesempatan bermain. Ia pun berusaha memaksimalkan setiap kepercayaan yang diberikan tim pelatih.

Dalam pertandingan melawan Western Australia, Lagoa mencatatkan 19 sentuhan, dua dribel sukses, 14 umpan sukses, serta satu kemenangan duel udara. Statistik tersebut menjadi catatan awal yang cukup positif setelah dirinya kembali merumput.

"Persebaya dan kepentingan klub harus selalu menjadi prioritas. Saya harus bekerja untuk tim agar kami bisa mencapai target bersama dan berusaha memenangkan setiap pertandingan," tegasnya.

Meski sudah menyumbangkan assist, Lagoa tidak ingin terlalu berorientasi pada catatan individu. Ia lebih memilih fokus membantu Persebaya mendapatkan hasil terbaik dalam setiap pertandingan.

Lagoa Bidik Laga Kontra Java United Saat ini, perhatian Lagoa mulai tertuju pada pertandingan melawan Java United dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Ia berusaha mempelajari karakter permainan dan kelemahan calon lawannya agar bisa membantu Persebaya tampil lebih efektif.

"Fokus saya saat ini sepenuhnya untuk pertandingan melawan Java United. Saya berusaha mempelajari kelemahan lawan agar kami bisa memanfaatkannya dengan baik saat menyerang," pungkasnya.

Selain mempersiapkan strategi, Lagoa juga ingin memastikan kondisi fisiknya benar-benar pulih. Ia tidak ingin terburu-buru kembali ke performa terbaik dan memilih menjalani persiapan secara maksimal.