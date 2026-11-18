JawaPos.com - Manajemen Semen Padang FC resmi mengakhiri kerja sama dengan General Manager (GM) klub, Denny Shulton. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh setelah putaran pertama Championship 2026/2027.

"Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen setelah berakhirnya Putaran Pertama Pegadaian Championship 2026/2027," kata CEO Semen Padang FC, Muhammad Ammar Tsaqif Rosiade, dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Ammar menyampaikan bahwa perpisahan dengan Denny merupakan bagian dari langkah penyegaran di jajaran manajemen. Harapannya, keputusan tersebut dapat membawa Semen Padang FC ke arah yang lebih positif.

"Langkah penyegaran di jajaran manajemen ini merupakan bagian dari upaya pembenahan internal guna membawa Semen Padang FC tampil lebih baik, solid, dan kompetitif dalam menghadapi sisa kompetisi musim ini," terang dia.

Ammar memastikan perubahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap persiapan skuad Kabau Sirah menjelang putaran kedua Championship 2026/2027.

"Perubahan struktur ini tidak akan mengganggu fokus maupun program persiapan tim jelang bergulirnya Putaran Kedua. Seluruh tugas, koordinasi teknis, serta operasional harian yang sebelumnya dijalankan telah didelegasikan sepenuhnya kepada jajaran manajemen dan ofisial yang ada sehingga seluruh agenda tim tetap berjalan normal sesuai rencana," tegas Ammar.

Manajemen Semen Padang FC turut mendoakan kesuksesan Denny Shulton dalam perjalanan kariernya. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan mantan Sekretaris Timnas Indonesia tersebut selama mendampingi skuad Kabau Sirah.

Semen Padang Tetap Bidik Promosi ke Super League Perpisahan dengan Denny Shulton menjadi bagian dari dinamika internal klub.

Kini, seluruh elemen Semen Padang FC memusatkan perhatian untuk memaksimalkan persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Semen Padang saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara Grup A dengan koleksi 14 poin dari sembilan pertandingan. Tim asuhan Stefano Cugurra tersebut terpaut delapan poin dari PSPS Pekanbaru yang menghuni posisi puncak.

Skuad Kabau Sirah wajib bangkit pada putaran kedua Championship 2026/2027 demi mencapai target yang dipatok manajemen, yakni promosi ke Super League musim depan.