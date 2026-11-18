JawaPos.com - Reza Arya Pratama merasa bangga setelah mendapatkan panggilan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. Dia menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang masuk dalam daftar pilihan pelatih John Herdman.

Melalui media sosial, Reza Arya mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu mengaku bersyukur mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan.

"Saya selalu bangga mengenakan jersey ini, dan saya selalu bersyukur telah dipanggil ke sini," tulis Reza Arya Pratama melalui Instagram, Rabu (18/11/2026).

Kiper kelahiran Parepare tersebut menjalani pemusatan latihan pada 9-17 November 2026. Dalam agenda tersebut, Timnas Indonesia juga menggelar pertandingan latihan bersama Bali United.

Reza Arya Mulai Geser Posisi Ernando Ari Performa Reza Arya bersama Persebaya sukses mencuri perhatian. Sebagai kiper baru, dia berhasil membuat Ernando Ari duduk di bangku cadangan dalam empat pertandingan terakhir.

Dalam lima pertandingan Super League, Reza Arya telah mencatatkan sejumlah penyelamatan penting. Berdasarkan data I.League, mantan kiper PSM Makassar itu sudah membukukan 11 penyelamatan.

Meski demikian, Reza Arya belum mencatatkan clean sheet bersama Persebaya. Sejauh ini, dia telah kebobolan lima gol dari lima pertandingan yang dimainkannya di Super League.

Setelah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia, menarik untuk menantikan penampilan Reza Arya saat kembali memperkuat Persebaya.