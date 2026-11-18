JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, menegaskan bahwa keberhasilan mengunci tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 bukan alasan bagi anak asuhnya untuk mengendurkan perjuangan. Ia tetap membidik kemenangan saat Garuda Muda menghadapi Myanmar U-17 pada laga terakhir Grup A kualifikasi.

Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menantang tuan rumah Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (20/11/2026). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk menutup perjalanan di fase kualifikasi dengan hasil sempurna.

Indonesia telah memastikan kelolosan setelah meraih kemenangan 4-0 atas Afghanistan U-17, Selasa (17/11/2026).

Nascimento menegaskan bahwa timnya tidak akan menganggap pertandingan terakhir sebagai laga formalitas. Menurut dia, Timnas Indonesia U-17 harus tetap tampil maksimal demi menjaga harga diri tim.

"Perjuangan kami belum selesai. Ya, kami sangat senang karena pada pertandingan sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa kami lolos. Namun, kami harus memastikan bahwa kami adalah tim nasional," kata Nascimento seusai pertandingan melawan Afghanistan.

"Kami tidak bisa begitu saja membiarkan sebuah pertandingan berlalu. Kami akan kembali fokus," tambahnya.

Nascimento Tak Ingin Garuda Muda Terlena Keberhasilan melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan menjadi kabar menggembirakan bagi seluruh anggota tim. Meski demikian, Nascimento meminta para pemain segera mengalihkan perhatian dan mempersiapkan diri menghadapi Myanmar U-17.

"Kami adalah tim nasional Indonesia. Kami harus kembali bangkit pada pertandingan keempat," tegas dia.

Timnas Indonesia U-17 memastikan kelolosan setelah tampil dominan saat membungkam Afghanistan dengan skor 4-0. Empat gol kemenangan Garuda Muda dicetak I Dewa Gede Majesta Sandhya, Dhamar Tri Kusuma, serta dua gol dari Dzaky Azfar.

Tambahan tiga poin membuat Garuda Muda mengambil alih puncak klasemen sementara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Indonesia unggul tiga poin atas Afghanistan U-17 yang menempati posisi kedua dan lima poin dari Myanmar U-17 di peringkat ketiga.

Secara matematis, posisi Timnas Indonesia U-17 di puncak klasemen tidak lagi bisa digeser para pesaingnya. Afghanistan memang masih berpeluang menyamai perolehan poin Indonesia apabila Garuda Muda kalah dari Myanmar pada pertandingan terakhir.