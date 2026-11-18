JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berencana kembali menggelar pemusatan latihan (TC) pada Januari 2027. Agenda tersebut disiapkan untuk menjaga kesinambungan program pembentukan tim sekaligus memperkuat hubungan antarpemain.

Rencana itu menjadi kelanjutan dari TC yang berlangsung di Bali pada 9–17 November 2026. Dalam agenda sebelumnya, Herdman memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Di antaranya Noah Adnan, Alta Ballah, dan Taisei Marukawa yang masih menjalani proses naturalisasi.

Pelatih asal Kanada itu juga memanggil sejumlah pemain muda, seperti Alfharezzi Buffon, Zanadin Fariz, Rayhan Hannan, dan Arlyansyah Abdulmanan.

Herdman turut memperluas pilihan pemain dengan memanggil empat pemain yang berkarier di luar negeri. Mereka adalah Noah Adnan (Loudoun United FC), Mees Hilgers (Heerenveen), Adrian Wibowo (Los Angeles FC), dan Luke Vickery (Macarthur FC).

"Jadi, ini bukan hanya tentang melihat siapa yang sudah siap. Tapi juga membantu kami menentukan pemain mana yang masih layak dipertimbangkan dan siapa yang mungkin perlu dicoret dari daftar pemain yang selama ini kami pantau," ujar mantan pelatih FC Toronto itu.

TC Januari 2027 Jadi Kelanjutan Program Herdman Rencana menggelar TC pada Januari 2027 menunjukkan Herdman ingin menjaga kesinambungan proses pembentukan skuad Timnas Indonesia.

Agenda tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antarpemain setelah menjalani pemusatan latihan di Bali.

Rangkaian TC November ditutup dengan latihan bersama Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bermain imbang 1-1.

Timnas Indonesia lebih dulu unggul melalui gol Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-37.

Namun, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Alfharezzi Buffon menerima kartu merah langsung pada menit ke-54 akibat pelanggaran denial of an obvious goal-scoring opportunity (DOGSO).