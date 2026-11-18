JawaPos.com - PSPS Pekanbaru tidak ingin berlama-lama menikmati keberhasilan menutup putaran pertama Championship 2026/2027 sebagai pemuncak klasemen Grup A. Tim berjuluk Askar Bertuah itu langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua.

Meski baru melewati rangkaian pertandingan yang cukup padat, skuad PSPS hanya mendapatkan jatah libur selama tiga hari. Setelah itu, seluruh pemain kembali menjalani latihan sejak 12 November 2026.

Menariknya, seluruh pemain langsung bergabung dalam sesi latihan perdana tersebut. Tidak ada pemain yang absen sehingga tim pelatih dapat menjalankan program persiapan dengan kekuatan skuad lengkap.

Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, waktu istirahat singkat diberikan setelah para pemain menyelesaikan perjuangan pada putaran pertama. Namun, jadwal pertandingan berikutnya membuat tim tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat.

"Kita libur tiga hari dan sejak 12 November sudah mulai latihan kembali. Semua pemain sudah bergabung pada hari latihan perdana," kata Akhyar.

Menurut dia, persiapan menghadapi putaran kedua harus dilakukan secara maksimal meskipun waktu yang tersedia cukup terbatas.

Terlebih, PSPS akan lebih dahulu menjalani pertandingan tandang sehingga tim harus mematangkan berbagai aspek sebelum bertolak ke markas lawan.

Akhyar mengungkapkan, setelah mendapatkan jatah libur tiga hari, timnya hanya memiliki enam kali kesempatan latihan untuk mempersiapkan pertandingan tandang tersebut.

“Dengan memberikan jatah libur tiga hari, kita hanya memiliki enam kali latihan untuk persiapan pertandingan away,” jelasnya.

Akhyar Ilyas Minta Pemain Kembali Fokus Keterbatasan waktu membuat setiap sesi latihan menjadi sangat penting. Tim pelatih harus memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus memastikan kesiapan taktik dan strategi permainan.

Akhyar menegaskan, para pemain harus segera kembali memusatkan perhatian pada kompetisi. Keberhasilan mengakhiri putaran pertama di posisi teratas tidak boleh membuat tim kehilangan fokus ataupun terlena dengan pencapaian tersebut.

"Kita harus fokus lagi untuk menghadapi pertandingan di putaran kedua," tegasnya.

Kembalinya seluruh pemain dalam latihan perdana menjadi kabar positif bagi PSPS. Dengan komposisi skuad lengkap, program latihan dapat berjalan sesuai rencana.

Tim pelatih juga memiliki keleluasaan untuk melakukan evaluasi dan menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan berikutnya.

Selain menjaga kebugaran, pembenahan sejumlah kekurangan selama putaran pertama juga menjadi pekerjaan rumah bagi Akhyar dan jajaran pelatih.

Konsistensi permainan, koordinasi antarlini, efektivitas penyelesaian akhir, serta kedisiplinan dalam menjaga organisasi permainan menjadi sejumlah aspek yang perlu terus ditingkatkan.

PSPS Ingin Pertahankan Posisi Papan Atas Persaingan pada putaran kedua diperkirakan semakin ketat. Tim-tim pesaing tentu akan melakukan evaluasi dan pembenahan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

PSPS sendiri memiliki modal berharga setelah mampu menyelesaikan putaran pertama di puncak klasemen Grup A. Namun, posisi tersebut belum menjamin langkah Askar Bertuah untuk melangkah lebih jauh.

Konsistensi meraih hasil positif menjadi kunci untuk mempertahankan persaingan di papan atas Championship 2026/2027.

Dengan hanya tiga hari libur dan enam kali kesempatan latihan sebelum pertandingan tandang, Akhyar dituntut mampu meramu persiapan secara efektif. Tidak hanya kesiapan fisik, mentalitas dan kedisiplinan pemain juga harus tetap terjaga.