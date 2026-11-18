JawaPos.com - Borneo FC akan menghadapi Manila Digger dalam pertandingan kedua Grup A ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu. Pesut Etam mengincar kemenangan perdana setelah sebelumnya bermain imbang melawan raksasa Thailand, Buriram United.

Pelatih Borneo FC Sergio Farias menunjukkan optimisme menjelang pertandingan tersebut. Dia percaya anak asuhnya mampu mengatasi perlawanan Manila Digger dan menampilkan permainan terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Saya percaya besok (Rabu) sangat memungkinkan bagi kami untuk menampilkan permainan yang bagus," kata Farias dikutip dari laman I.League, Rabu.

Farias mengatakan persiapan tim dalam sepekan terakhir berjalan positif. Dia juga memuji dedikasi para pemain selama menjalani latihan.

Pelatih asal Brasil itu senang dengan atmosfer kondusif yang terbangun di dalam tim. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan pertandingan.

Farias juga mengajak suporter Borneo FC memenuhi Stadion Segiri dan memberikan dukungan kepada Juan Villa dan kawan-kawan demi mendapatkan poin penuh.

"Ketika suporter datang memberi dukungan, sangat mungkin bagi kami untuk menyajikan pertandingan yang apik," kata Farias.

Modal Borneo FC Jelang Hadapi Manila Digger Borneo FC memiliki modal positif setelah mampu menahan imbang Buriram United pada pertandingan pertama Grup A. Hasil tersebut menunjukkan Pesut Etam mampu bersaing menghadapi salah satu tim kuat dari Thailand.

Borneo FC saat ini mengoleksi satu poin dari satu pertandingan. Mereka berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A, dengan jumlah poin yang sama seperti Kuching City di posisi teratas.

Menghadapi Manila Digger, Borneo FC memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan pertama sekaligus memperbaiki posisi di klasemen. Keuntungan bermain di Stadion Segiri juga bisa menjadi faktor penting bagi Pesut Etam.

Prediksi Skor Borneo FC vs Manila Digger Borneo FC memiliki modal berupa hasil imbang melawan Buriram United, persiapan positif, serta dukungan suporter di kandang sendiri. Optimisme Sergio Farias juga menunjukkan kesiapan tim menghadapi pertandingan tersebut.

Manila Digger tetap berpotensi memberikan perlawanan. Namun, Borneo FC diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di Samarinda untuk mengamankan tiga poin.