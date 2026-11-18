JawaPos.com - Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) mengaku bangga dengan perkembangan yang ditunjukkan pemain mudanya, Arlyansyah Abdulmanan.

Seperti diketahui, Aryansyah baru saja mendapatkan panggilan timnas senior Indonesia untuk pertama kalinya.

Arlyansyah mendapatkan “Garuda Calling” dari pelatih John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan bersama tim Garuda di Bali selama sepekan.

Pada sesi pemusatan latihan ini, Indonesia melakoni laga uji coba melawan Bali United. Laga ini berakhir dengan skor 1-1, dengan Arlyansyah menjadi pencetak gol untuk tim Garuda.

“Itu merupakan sesuatu yang patut mendapat apresiasi luar biasa. Sebagai pelatih dan pendidik yang bertugas membimbing para pemain agar mampu menunjukkan potensi terbaiknya, melihat pemain muda seperti Arly mendapat panggilan ke timnas senior dan langsung mencetak gol dalam laga uji coba merupakan hal yang luar biasa,” kata STY, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu.

Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, pencapaian Arlyansyah bukan sekadar keberhasilan seorang pemain muda menembus skuad senior. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa potensi yang dimiliki pemain dapat terus berkembang ketika memperoleh kesempatan dan bimbingan yang tepat.

Nama Arlyansyah sejatinya sudah tidak asing di level tim nasional. Dia tercatat pernah memperkuat timnas berbagai kelompok umur, dari U19, U20, dan U-23 sepanjang 2024–2025. Namun, belum sekali pun bermain untuk tim nasional senior Indonesia.

Adapun kesempatan ini tidak terlepas dari performa apik Arlyansyah bersama Persija di BRI Super League 2026/27 sejauh ini. Ia selalu tampil dalam sembilan pekan kompetisi bergulir, dengan delapan di antaranya menjadi starter dan berhasil menyumbangkan satu gol.

Selain Arlyansyah, STY juga menyoroti perkembangan Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan yang mulai reguler mendapatkan kepercayaan memperkuat timnas senior. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi modal berharga bagi perjalanan karier sang pemain sekaligus Persija.