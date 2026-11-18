JawaPos.com - PSS Sleman menunjuk Demerson Bruno Costa sebagai pelatih sementara setelah mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Peter Huistra.

Penunjukan ini merupakan langkah PSS untuk menjaga stabilitas tim selama masa transisi kepelatihan.

Selain itu, memastikan persiapan skuad tetap berjalan optimal dalam menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang.

Penunjukan ini merupakan bagian dari langkah taktis PSS menjaga stabilitas dan kondusivitas tim di tengah proses transisi kepelatihan.

Melalui keputusan tersebut diharapkan seluruh aktivitas tim tetap berjalan optimal, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan program latihan.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Demerson untuk mendampingi tim selama masa transisi ini. Dia memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap tim," kata Yoni Arseto perwakilan Direksi PSS Sleman, dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Rabu (18/11).

"Dia juga dinilai memiliki kemampuan menjalin komunikasi dengan para pemain dari berbagai latar belakang lain yang menjadi pertimbangan kami, untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya,” papar Yoni Arseto.

PSS menyebut, penunjukan Demerson sebagai pelatih sementara tentu sangat berkaitan dengan kesinambungan teknis serta keterlibatan di jajaran pelatih PSS Sleman sejak Championship 2025/26.

Kemampuannya berkomunikasi dengan para pemain yang memiliki latar belakang beragam bahasa juga menjadi alasan kuat Super Elang Jawa memberikannya kepercayaan memimpin tim untuk sementara ini.

Demerson telah menjalankan tugasnya dengan memimpin latihan skuad Super Elang Jawa di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Selasa (17/11) sore.

Seusai memimpin latihan, dia menegaskan pentingnya menjaga fokus dan kekompakan tim setelah berakhirnya kerjasama dengan pelatih kepala sebelumnya.

Mantan penggawa Chapecoense itu meminta seluruh elemen tim tetap menatap ke depan dan mengalihkan perhatian pada persiapan menghadapi pertandingan berikutnya ketika PSS menjamu Arema FC dalam laga pekan kesepuluh Super League pada Jumat (20/11).

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“Hal terpenting adalah seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen tetap bersatu serta fokus memberikan yang terbaik pada pertandingan berikutnya. Harapan saya, kita semua bisa berjuang bersama untuk meraih tiga poin,” ujar pelatih asal Brasil itu.