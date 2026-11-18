JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong, sangat menyayangkan timnya harus kembali terusir dari kandang sendiri dalam dua laga kandang terdekat.

Dia pun berharap kejadian seperti ini tidak terus berulang pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Persija akan menjalani laga kandang dalam dua kompetisi berbeda.

Tim berjuluk Macan Kemayoran akan menjamu Sumsel United dalam lanjutan League Cup pada Selasa (24/11), kemudian menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League pada Sabtu (28/11).

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Namun, Persija tidak bisa memainkan dua laga kandang tersebut di markasnya sendiri yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS).

SUGBK sudah memasuki masa renovasi hingga April 2027, sementara JIS dalam perawatan pasca menggelar konser band My Chemical Romance pada 22 November 2026.

Akibatnya, Persija harus memainkan laga kandang di luar Jakarta.

Laga kontra Sumsel United akan digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, sementara duel melawan Garudayaksa FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

“Sebagai pelatih, tentu saya sangat menyayangkan situasi ini. Bagaimanapun, seharusnya kami bisa memainkan pertandingan tersebut di kandang sendiri,” ujar Shin Tae-yong di Persija Training Ground, dikutip Rabu (18/11).

Menurut Shin Tae-yong, bermain di kandang sendiri dapat memberikan pengaruh positif terhadap performa tim.

Karena itu, dia berharap situasi seperti ini tidak terjadi lagi lantaran merugikan Persija.

“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika bisa bermain di kandang sendiri, tentu kami memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena itu, situasi ini sangat disayangkan,” terang dia.

Di sisi lain, Persija juga perlu memperhatikan aturan terkait penggunaan stadion alternatif untuk pertandingan kandang.

Sebab, klub berpotensi mendapatkan sanksi pengurangan poin jika terlalu banyak menggelar laga kandang di luar stadion yang telah didaftarkan kepada operator kompetisi pada awal musim.

Dalam peraturan terbaru I.League, setiap klub hanya diperbolehkan menggelar maksimal empat laga kandang di luar stadion yang telah didaftarkan.

Jika menyentuh batas maksimal, maka klub yang bersangkutan akan dikenai sanksi pengurangan satu poin.

Sejauh ini, Persija sudah memainkan dua laga kandang di luar Jakarta yakni saat menghadapi Java United di Bali dan Arema FC di Bekasi.

Namun dari dua laga tersebut, hanya pertandingan melawan Arema FC yang masuk kuota pengurangan poin.

Sementara itu, pertandingan melawan Java United yang berlangsung di Bali pada September lalu tidak masuk dalam hitungan tersebut.

Sebab, laga itu merupakan pertandingan usiran sebagai buntut hukuman atas ulah suporter saat Persija menghadapi Persib Bandung di SUGBK.

Dengan demikian, Persija masih memiliki tiga kesempatan untuk menggelar pertandingan kandang di luar stadion yang telah didaftarkan sebelum terkena sanksi pengurangan poin.