JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong, membuka opsi rotasi pemain saat menghadapi PSM Makassar dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Langkah tersebut dia siapkan untuk mengantisipasi kelelahan pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Persija sudah dinanti jadwal padat setelah berakhirnya jeda internasional FIFA Matchday November 2026.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan menjalani tiga pertandingan dengan jarak waktu berdekatan hingga akhir bulan ini.

Terdekat, Persija akan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepapare, Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB.

Perjalanan jauh menuju Parepare menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran karena berpotensi menguras kondisi fisik para pemain.

Selang tiga hari, Persija sudah ditunggu Sumsel United dalam lanjutan League Cup 2026/2027.

Macan Kemayoran akan menjamu lawannya tersebut di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa (24/11).

"Jadwal pertandingan memang sangat padat. Setelah menghadapi PSM Makassar, kami harus kembali ke Jakarta. Bahkan, setelah perjalanan tersebut, hanya berselang dua hari kami sudah harus menjalani pertandingan berikutnya di League Cup," tutur Shin Tae-yong, dikutip Rabu (18/11).

Shin Tae-yong pun mengisyaratkan melakukan rotasi pemain saat lawatan ke markas PSM Makassar.

Sebab, juru taktik asal Korea Selatan itu ingin kondisi anak asuhnya tetap bugar di tengah jadwal padat yang menghantui Persija.

"Karena itu, kemungkinan besar kami akan menurunkan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kami harus mempertimbangkan kondisi seluruh pemain karena jadwal yang sangat padat ini tentu menguras tenaga," terang Shin Tae-yong.

Meski demikian, Shin Tae-yong tidak anggap remeh PSM Makassar.

Dia menilai skuad berjuluk Juku Eja itu tim kuat yang patut diwaspadai.

"Saya selalu berpikir bahwa setiap tim adalah tim yang bagus. Karena itu, kami tidak boleh lengah menghadapi siapa pun. Apalagi, kami akan menjalani pertandingan tandang dengan perjalanan yang cukup jauh,” kata Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong menegaskan akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin.

Dia pun mengingatkan para pemain agar menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan demi menghindari hasil yang tidak diinginkan.

"Kami harus bisa mengatur kondisi fisik pemain dengan baik. Jika sedikit saja lengah, hasil yang kurang baik bisa saja kami dapatkan. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan tidak meremehkan lawan," ucap eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Setelah menjalani dua pertandingan tersebut, Persija akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11).