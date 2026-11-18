JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui PSM Makassar merupakan tim kuat yang patut diwaspadai menjelang pertemuan kedua tim di pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Dia pun meminta anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak lengah dalam laga tersebut.

Persija dijadwalkan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sabtu (21/11).

Perjalanan jauh menuju Parepare menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran karena berpotensi menguras kondisi fisik para pemain.

Namun, Persija datang dengan modal bagus setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan kesembilan.

Rizky Ridho dan kawan-kawan tentu bertekad tren positif tersebut ketika menghadapi PSM Makassar.

Di sisi lain, PSM Makassar sedang berada dalam kondisi yang kurang ideal.

Tim berjuluk Juku Eja itu belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir, dengan catatan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Pada pertandingan terakhir, PSM Makassar harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Borneo FC.

Meski lawannya tengah mengalami tren negatif, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Persija tidak boleh menganggap remeh kekuatan tuan rumah.

“Saya selalu berpikir bahwa setiap tim adalah tim yang bagus. Karena itu, kami tidak boleh lengah menghadapi siapa pun,” kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan di Persija Training Ground, dikutip Rabu (18/11).

Shin Tae-yong juga menyoroti perjalanan tandang yang cukup jauh menuju Parepare.

Menurut dia, faktor tersebut dapat memengaruhi kondisi fisik pemain sehingga perlu diantisipasi melalui pengaturan kebugaran yang tepat.

“Apalagi, kami akan menjalani pertandingan tandang dengan perjalanan yang cukup jauh. Kami harus bisa mengatur kondisi fisik pemain dengan baik,” ujar Shin Tae-yong.

Lebih lanjut, eks pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin.

Dia pun mengingatkan para pemain agar menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan demi menghindari hasil yang tidak diinginkan.

“Jika sedikit saja lengah, hasil yang kurang baik bisa saja kami dapatkan. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan tidak meremehkan lawan,” ucap Shin Tae-yong.

Sementara itu, pertandingan melawan PSM Makassar menjadi momentum bagi Persija untuk menjaga posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran saat ini memimpin puncak klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari sembilan pertandingan.

Persija hanya unggul satu angka saja atas Dewa United yang menempati posisi kedua.