JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas keberhasilan skuad Garuda Muda tersebut.

Timnas Indonesia U-17 memastikan diri lolos ke putaran final setelah menumbangkan Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Berlaga di Stadion Thuwunna, Myanmar, Selasa (17/11), Garuda Muda menang telak dengan skor 4-0.

"Alhamdulillah. Empat gol, nol kebobolan, dan tiket putaran final aman di tangan. Yang saya banggakan bukan hanya skornya, tetapi caranya, mereka menekan, tidak panik, dan disiplin sampai menit terakhir," ujar Erick dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11).

"Anak-anak ini mewakili Indonesia di level Asia pada usia yang sangat muda. Itu harus kita rawat, bukan kita bebani dengan ekspektasi berlebihan," sambung dia.

Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia U-17 naik ke posisi pertama klasemen Grup A dengan mengemas sembilan poin dari tiga pertandingan.

Torehan tersebut turut memastikan Garuda Muda keluar sebagai juara grup sekaligus mengunci tiket putaran final.

Meski masih meyisakan satu laga, posisi Timnas Indonesia U-17 sudah tidak mungkin digeser oleh siapapun, termasuk Afghanistan U-17 yang merupakan pesaing terdekatnya.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 unggul head to head atas Afghanistan U-17.

Pada laga penutup grup, Garuda Muda akan menantang Myanmar U-17 pada Jumat (20/11) mendatang.

Meski sudah memastikan kelolosan, Timnas Indonesia U-17 tentu ingin menutup fase grup dengan hasil sempurna sekaligus menjaga rekor nirbobol selama fase grup.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-17 melaju ke putaran final sekaligus mengukir sejarah baru dalam sepak bola Tanah Air.

Sebab, untuk pertama kalinya, empat tim nasional Indonesia dari level berbeda akan tampil di ajang Piala Asia sepanjang 2027.

Keempatnya adalah Timnas Indonesia senior yang akan berlaga di Arab Saudi, Timnas Indonesia U-20 di Tiongkok, Timnas Indonesia U-17 di Uzbekistan, serta Timnas Indonesia U-17 Putri yang juga akan bertanding di Tiongkok.