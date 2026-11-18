JawaPos.com - Sejarah baru berhasil ditorehkan sepak bola Indonesia di kancah Asia. Untuk pertama kalinya, empat tim nasional Indonesia dari level berbeda akan tampil di ajang Piala Asia sepanjang 2027.

Keempat tim tersebut adalah Timnas Indonesia senior, Timnas Indonesia U-20, Timnas Indonesia U-17, dan Timnas Putri Indonesia U-17.

Pencapaian ini menjadi tanda bahwa sepak bola Indonesia mengalami perkembangan signifikan.

Timnas Indonesia U-17 menjadi skuad terbaru yang memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-17 2027.

Garuda Muda mengamankan tiket tersebut setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A kualifikasi di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11).

Skuad Garuda Muda itu mengikuti jejak Timnas Indonesia U-20 yang dua bulan sebelumnya berhasil mengamankan tiket putaran final.

Tim asuhan Nova Arianto itu lolos ke Piala Asia U-20 2027 setelah menguasai Grup H.

Sementara di level senior, Timnas Indonesia mengamankan tiket putaran final setelah tampil ciamik di Kualifikasi Piala Dunia 2027 Zona Asia.

Kesuksesan melaju hingga ke putaran ketiga membuat skuad Garuda otomatis mendapatkan jatah di Piala Asia 2027.

Pencapaian kian manis dengan lolosnya Timnas Putri Indonesia U-17 ke Piala Asia Wanita U-17 2027.

Tim asuhan Timo Scheunemann itu memastikan tempat di putaran final setelah perkasa di Grup B kualifikasi.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga dengan pencapaian bersejarah yang berhasil diraih empat tim nasional Indonesia tersebut.

Dia berharap keberhasilan ini tidak berhenti sebagai pencapaian sesaat, tetapi dapat dipertahankan melalui pembinaan yang konsisten.

"Ini yang membanggakan. Empat timnas, empat negara tuan rumah, satu tahun kalender prestasi. Semoga ini konsisten dan kita minta terus dijaga, karena konsistensi adalah satu-satunya ukuran bahwa pembinaan benar-benar berjalan,” kata Erick dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11).

Erick turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam keberhasilan tim nasional di berbagai kelompok usia.

Secara khusus, dia memberikan penghargaan kepada para pelatih, pemain, dan ofisial yang telah bekerja keras di balik layar.

"Terima kasih kepada para pemain, kepada pelatih John Herdman, Nova Arianto, David Nascimento, Satoru Mochizuki, dan seluruh tim teknik, dokter, serta ofisial yang bekerja dalam senyap. Dan yang paling besar pengorbanannya adalah orang tua dari anak-anak ini," tutur Erick Thohir.

Lebih lanjut, Erick menyebut banyak pemain Timnas Indonesia U-17 dan U-20 merupakan hasil pembinaan melalui kompetisi kelompok umur yang terus dibenahi PSSI.

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Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan kesempatan kepada para pemain muda agar bisa berkembang tanpa terbebani ekspektasi berlebihan.

"Saya titip satu hal: jangan lekas puas, jangan cepat menghakimi. Beri anak-anak ini waktu dan dukungan. Dalam satu tahun ke depan mereka akan membawa nama Indonesia di empat negara tuan rumah: Tiongkok, Uzbekistan, Arab Saudi, dan Tiongkok. Itu kebanggaan bersama, bukan milik satu orang atau satu kelompok," imbuh Erick.

Piala Asia U-17 2027 dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada 12-29 Mei. Sementara itu, Piala Asia U-20 2027 akan lebih dahulu digelar di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April.

Piala Asia Wanita U-17 2027 diselenggarakan pada 31 Maret hingga 17 April di negara yang sama.

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Piala Asia 2027 untuk tim senior akan menjadi turnamen terakhir yang digelar dalam rangkaian tersebut.

Ajang itu dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028, dengan Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Semula, Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.