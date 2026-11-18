JawaPos.com - Panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya memutuskan menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan saat Persebaya menjamu Java United pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11).

Keputusan ini diambil setelah Panpel melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan kandang Persebaya.

Aspek kenyamanan dan keamanan penonton menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut.

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman menjelaskan, tribun utara menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus dalam evaluasi internal.

Sejumlah kejadian di area tersebut dinilai mulai mengganggu kenyamanan dan keamanan selama pertandingan berlangsung.

Panpel tidak ingin persoalan yang sama terus berulang.

Terlebih, Persebaya pernah mendapatkan sanksi denda dengan nominal cukup besar pada musim sebelumnya akibat sejumlah insiden yang terjadi di stadion.

Evaluasi tersebut juga menjadi langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada musim ini.

Panpel melihat adanya tanda-tanda yang mengarah pada potensi pelanggaran, sehingga penutupan tribun utara dianggap sebagai keputusan yang perlu diambil untuk sementara waktu.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi solusi permanen. Panpel masih akan mencari formula baru agar tribun utara nantinya bisa kembali dibuka dengan pengelolaan yang lebih baik.

Penutupan tribun utara juga berdampak kepada pemegang tiket terusan yang sebelumnya telah membeli akses untuk area tersebut.

Panpel mencatat ada enam orang pemegang tiket terusan tribun utara yang terkena dampak kebijakan ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Panpel Persebaya menyediakan dua pilihan bagi para pemegang tiket tersebut.

Mereka bisa melakukan peningkatan kategori tiket atau upgrade ke Super Fans. Pilihan lainnya adalah mengajukan pengembalian dana atau refund.

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Panpel turut menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter yang terdampak keputusan tersebut.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pertandingan kandang Persebaya.

Dengan penutupan tribun utara mulai pekan ke-10, Panpel berharap situasi di Stadion Gelora Bung Tomo bisa lebih kondusif.