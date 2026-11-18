JawaPos.com - Paulinus Apli Kapli akhirnya mendapatkan kesempatan merasakan atmosfer pertandingan bersama tim utama Persebaya Surabaya.

Pemain muda berusia 18 tahun tersebut menjalani debut saat Green Force menghadapi Western Australia Football Team dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11).

Kesempatan itu menjadi pengalaman penting bagi Paulinus yang selama ini memperkuat Persebaya U-20 di ajang Elite Pro Academy (EPA) One 2026/2027.

Dalam pertandingan tersebut, Paulinus mendapat kesempatan bermain selama 45 menit sebagai gelandang serang.

Meski baru pertama kali tampil bersama tim senior, dia mampu menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan.

Tercatat, Paulinus melepaskan empat tembakan dan tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Dia juga beberapa kali mencoba membangun serangan serta mencari ruang untuk menciptakan peluang bagi Persebaya.

Bagi Paulinus, kesempatan tersebut menjadi momen yang sudah lama dinantikan. Dia mengaku senang sekaligus bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan untuk tampil bersama tim senior.

"Perasaan saya tentu sangat gembira. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama tim senior Persebaya," kata Paulinus, Selasa (17/11).

Selain mendapatkan pengalaman bermain di level senior, Paulinus juga berkesempatan satu lapangan dengan sejumlah pemain yang lebih berpengalaman.

Di antaranya Francisco Rivera, Diogo Ramalho, hingga Ernando Ari Sutaryadi.

Menurut dia, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mempelajari banyak hal, terutama mengenai permainan dan situasi pertandingan di level yang lebih tinggi.

"Rasanya sangat senang dan membanggakan bisa bermain satu lapangan dengan para pemain senior. Saya juga merasa mendapatkan banyak pengalaman dari mereka," ungkap Paulinus.

Paulinus juga mengaku mendapat dukungan dari rekan setimnya sebelum menjalani debut.

Salah satunya datang dari bek Yusuf Meilana yang memberikan pesan agar dirinya tidak merasa terbebani.

Arahan tersebut membuatnya lebih tenang ketika berada di lapangan. Dia diminta menikmati pertandingan dan tidak terlalu memikirkan tekanan saat bermain bersama pemain senior.

Setelah mendapatkan kesempatan debut, Paulinus kini ingin terus meningkatkan kemampuannya.

Dia menyadari persaingan untuk menembus tim utama Persebaya tidak mudah. Konsistensi dalam latihan dan kerja keras menjadi hal yang harus terus dijaga.

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"Target saya ke depan adalah terus bekerja keras agar bisa mendapatkan kesempatan bermain lagi dan membela tim utama Persebaya," tutur dia.

Pemain muda tersebut juga tidak ingin cepat puas dengan pencapaian pertamanya. Dia bertekad terus berkembang bersama Persebaya U-20 maupun tim senior.

"Saya ingin terus berkembang dan membuktikan bahwa saya mampu bersaing di level senior," ucap Paulinus.

Debut ini setidaknya menjadi langkah awal bagi Paulinus untuk membuka peluang lebih besar bersama Persebaya.

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