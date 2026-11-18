JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menjamu Manila Digger pada pertandingan kedua Grup A ASEAN Club Championship di Stadion Segiri, Rabu (18/11) pukul 19.00 WIB.

Prediksi skor Borneo FC vs Manila Digger Borneo FC belum pernah bertemu Manila Digger di kompetisi manapun. Itu berarti, kedua tim akan saling bertanding untuk pertama kalinya.

Performa Borneo FC di lima laga terakhir Super League tidak begitu memuaskan. Mereka mengalami dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu imbang.

Laga kandang Borneo FC juga kurang begitu baik saat di Super League. Tim berjuluk Pesut Etam tersebut mengalami dua kekalahan, satu kemenangan, dan satu hasil imbang.

Sementara Manila Digger datang ke Stadion Segiri dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka meraih enam kemenangan dari enam pertandingan di Liga Filipina.

Dengan kedatangan pelatih baru Sergio Farias, tampaknya Borneo FC akan tampil lebih percaya diri.

Borneo FC diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Manila Digger.

Tekad untuk menang juga dimiliki Daniel Mikolajewski. Bek tengah Borneo FC tersebut akan bekerja keras agar timnya bisa menang.

"Kami ingin menang. Setiap pertandingan. Ketika kami bermain akan ada pertandingan yang sulit melawan tim yang bagus. Tapi kami tahu apa yang akan kami lakukan," Daniel Mikolajewski yang dikutip dari Instagram @aseanutdfc_id, Selasa (17/11).

"Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Berikan 100 persen dalam setiap aksi untuk mencapai tujuan kami yang lebih baik," imbuh Daniel Mikolajewski.

Bek asal Polandia tersebut juga ingin para suporter memberikan dukungannya. "

Tujuan kami besok adalah kami ingin menang, raih tiga poin, dan berikan banyak kesenangan untuk para pendukung kami," ucap Daniel Mikolajewski.